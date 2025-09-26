Babišův comeback může vést k posunu sil v Evropě a oživení V4, píší Financial Times

Pokud ANO po parlamentních volbách sestaví vládu, je podle FT otázkou, nakolik bude radikální.
List připomíná, že podle kritiků by výhra ANO posílila ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho vliv v Evropě, neboť Babiš je prý podobně jako Viktor Orbán v Maďarsku či Robert Fico na Slovensku proti navyšování vojenské podpory napadené Ukrajině.
FT také připomínají, že ANO v europarlamentu založilo novou frakci společně s francouzským Národním sdružením (RN) či rakouskými Svobodnými, tedy krajně pravicovými stranami, které historicky podporují Rusko.
Babiš ale podle FT trvá na tom, že na rozdíl od Fica či Orbána, kteří oba od začátku ruské agrese na Ukrajině už navštívili Moskvu, s Putinem nikdy nemluvil. Útok na Ukrajinu označil za velkou chybu, věří ale také, že ruská hrozba je přeceňována, zvlášť při srovnání se silou NATO.
„Putina se vážně nebojím, protože jsme už silní,“ cituje tento respektovaný list Babiše.
FT připomínají, že Babiš se dlouho snažil prezentovat jako jiný podnikatel, který se dal na politiku: nynější americký prezident Donald Trump. Stejně jako on se postupně posouval doprava, brojil proti migraci a tomu, co vnímá jako snahy Bruselu omezit českou suverenitu.
Deník také zmiňuje pokračující spory kolem koncernu Agrofert a zisku dotací. Připomíná, že Babiš trvale odmítá pochybení a požadavky, aby dotace vrátil, má za „výmysly z Bruselu a všech tamních neokomunistických Pirátů“.
Babišovo vítězství by podle listu znamenalo, že se k moci ve střední Evropě po polském prezidentovi Karolu Nawrockém dostane další Trumpův obdivovatel. Listu však Babiš řekl, že nepřistoupí na Trumpovo přání, aby země NATO na svou obranu vydávaly pět procent HDP, protože to je neslučitelné s jeho plány na jiné výdaje. „Pokud mi Trump řekne, že mám skočit z okna, tak neskočím,“ cituje Babiše britský list.
Šéf hnutí ANO tak argumentem, že peníze daňových poplatníků mohou být využity lépe než na zásoby zbraní, může podle FT napnout snahy EU a NATO o zachování jednoty v otázkách obrany, o což se až dosud snažil „pražský tandem“ premiéra Petra Fialy a prezidenta Petra Pavla.
