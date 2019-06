Andrej Babiš: Audit je pochybný. Evropská komise nemá vykládat české zákony

Obrana útokem. Tak by se dala nazvat reakce premiéra Andreje Babiše na předběžné audity Evropské komise v rozhovoru pro páteční LN. Jeho kritika ale nesměřuje do nejvyšších pater Komise, nýbrž na auditory.

LN: Označil jste návrh auditu Evropské komise za „útok na Českou republiku“. Kdo podle vás útočí a proč?

To je dobrá otázka. Pevně doufám, že to není záležitost Evropské komise jako takové. A že ani jednotliví komisaři, ani předseda Komise o tom nevědí.

LN: Kdo tedy?

Útoky v Bruselu proti mně se odehrávaly prostřednictvím bývalé europoslankyně paní Grässleové (dosluhující europoslankyně Ingeborg Grässleové za německou CSU – pozn. red.), se kterou jsem se kdysi setkal v Berlíně. Tehdy mi říkala, jak je skvělé, že jsem v politice, a diskutovali jsme o zákonu o střetu zájmů. Potom se ale paní Grässleová spojila s našimi europoslanci a politiky, kteří na mě pořád útočili.

Jsem přesvědčen, že za většinou věcí stojí pan senátor za Piráty Lukáš Wagenknecht. Nazývám ho „udavačem“, protože ještě když pracoval u mě na ministerstvu financí, udělal audit na e-systém na evropské dotace. Na základě jeho auditu se tím začaly zabývat policie i Finanční správa a Evropská komise odmítla platit výdaje. Po třech a půl letech policie ani Finanční správa nic nenašly, ale Česko přišlo o 820 milionů korun ze zdrojů EU. Čeští daňoví poplatníci zaplatili za pana pirátského senátora jeho neprofesionální udání.

Předseda vlády Andrej Babiš.

LN: Jak by ale mohl ovlivnit evropský audit?

Senátor Wagenknecht, který se mi mstí (Babiš ho v roce 2015 odvolal z pozice svého náměstka na ministerstvu financí – pozn. red.), má dlouhodobé kontakty na evropském Generálním ředitelství pro regionální a městskou politiku, které audit provádělo. Nejdřív loni v prosinci uniklo interní stanovisko, které tvrdilo, že mám problém podle evropských pravidel. Teď změnili strategii a tvrdí, že mám problém s českými zákony. V předběžném nálezu, který unikl do médií, jsou stejná nesmyslná tvrzení jako ta, jež sepsali Piráti a zkorumpovaná neziskovka Transparency International pana (Davida) Ondráčky, který se kdysi u nás ucházel o křeslo ministra vnitra a za peníze kryl zlodějny ODS v Českých drahách.

Nestandardních věcí je ale víc. Od našeho velvyslance při EU jsem se dozvěděl, že Komise potvrdila svou chybu – zpráva byla poslána bez podpisu a průvodního dopisu. Že prý ji dva zodpovědní ředitelé ještě podepíšou a znovu pošlou (již se tak stalo – pozn. red.). Prý spěchali. Proč!?

LN: Proč by se evropský auditní orgán míchal do české politiky?

Dva ze tří auditorů byli Češi. Podle toho, co mi říkal ministr (průmyslu a obchodu Karel) Havlíček, vznesli u některých projektů pochybnosti, což je zcela v pořádku. Poté, co jim bylo vše vysvětleno a hlavně doloženo, nebylo toto ve zprávě nijak zohledněno, ačkoliv šlo o věcné důkazy. To je podle tvrzení ministra Havlíčka velmi neobvyklé, protože museli vědět, že MPO se, stejně jako v jiných případech, bude v rámci oponentury auditu bránit a tyto důkazy stejně předloží.

LN: Ve sněmovně jste naznačoval, že únik auditů může souviset i s údajnou nelibostí Bruselu vůči zemím Visegrádu a s hrou o trůn nového předsedy Komise. Docela závažné tvrzení…

To byla spíše řečnická otázka. Vyslovil jsem názory na migraci a rozpočet, které se Komisi nelíbily, a V4 je pořád pod palbou. Ale velmi doufám, že to tak není. A že je to záležitost jiných struktur, které se nechaly ovlivnit udáním z Česka. Pokud by to tak bylo, šlo by o účelové zasahování do české politické scény.

LN: Spolu s ministrem Havlíčkem jste ve sněmovně dále tvrdili, že pokud by závěry z návrhu auditu zůstaly i ve finální verzi, ohrozilo by to další české firmy. Můžete být konkrétnější: v čem by ohrožení spočívalo a koho by se týkalo?

Jsme ve schizofrenní situaci, kdy bychom správně vůbec neměli dokument, který je ve stavu důvěrném, komentovat. Ale jestliže koluje po všech médiích a úředníkům ministerstva se vyhrožuje trestním stíháním, logicky se brání a musí ukázat pravý stav věci. Jestliže audit vyřadí projekt, o kterém tvrdí, že je v režimu emisních povolenek, ale on tam zjevně není, neboť jde o jednoznačné vymezení činnosti, a dotovaný projekt naopak snižuje emise – navíc si tento výklad nechal dopředu posvětit písemně od Evropské komise –, pak se logicky resort ptá, proč toto nastalo.

Podobné je to u jiného projektu, zaměřeného na inovace, kdy audit řekne A, tedy že podobný produkt je již na trhu, ale nezahrne B, tedy že je prokázáno, že díky změně receptur a výrobních postupů došlo k prodloužení trvanlivosti, což je v režimu podpory.

Pokud se budou aplikovat podobné přístupy, jenom v prioritní ose Energetika operačního programu Inovace a konkurenceschopnost by mohlo být ohroženo 19 miliard a v ose Inovace dalších deset miliard. To je opravdu útok na český rozpočet a na Českou republiku. A nemá to s Agrofertem nic společného. Agrofert byl použit jen jako záminka.

LN: Pojďme se podívat na hlavní tvrzení v návrhu auditu…

Musíme si ale nejdřív říct, jaká tady vznikla atmosféra. Audit je důvěrný a předběžný, chybí tam podpisy a jména. Média ale hned dospěla k závěru, že se budou vracet peníze. Je to lež, protože k tomu není důvod. Česká strana bude návrh rozporovat. Nebudou to dělat ministři, ale úředníci. Kromě toho Evropské komisi nepřísluší, aby vykládala české zákony. Nejde vykládat unijní právo pomocí národní normy. Je to narušení principu subsidiarity. Zcela chybí posouzení finančního nařízení EU a lex Babiš (český zákon o střetu zájmů – pozn. red.) vedle sebe a je podivné, že se dříve Komise opírala o finanční nařízení, a teď tam zcela chybí. A co je zásadní – nařízení EU říká, že střet zájmů má být takzvaně objektivně vnímatelný, což se ve zprávě neuvádí, ba naopak.

LN: Nejvíce medializovaný je právě závěr o střetu zájmů, podle kterého nadále ovládáte Agrofert. Můžete opravdu vyloučit, že ovlivňujete dění v něm?

Samozřejmě. Určitě neovlivňuji.

LN: Návrh auditu kritizuje strukturu svěřenských fondů. Nezvažujete nějaké majetkové, právní, personální či jiné změny ve světle této kritiky?

Znovu opakuji, že Evropská komise nemá vykládat české zákony. Žádné změny neřeším. Všechny opoziční strany, které mají jediný program – Antibabiš –, prosadily lex Babiš ve snaze mě vystrnadit z politiky. Já jsem se tomu přizpůsobil, postupoval jsem podle zákona. Nevidím důvod, proč bych teď měl něco měnit.