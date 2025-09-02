Do voleb do Poslanecké sněmovny zbývá téměř měsíc, předvolební mítinky kandidátů tak vzbuzují stále větší emoce. Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl v pondělí muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku.
Ve stejný den emoce vzbudila také návštěva předsedy vlády Petra Fialy (ODS) v Českých Budějovicích na předvolebním mítinku koalice SPOLU. Zatímco příznivci nešetřili slovy chvály a s Fialou se fotili, jeho odpůrci na něj pískali a častovali ho nadávkami. Jedna z žen po premiérovi dokonce plivla.
Podle policie to však není důvodem na podobných akcích posilovat dohled. „Předvolební setkání jsou policií monitorovány řádně. To dokazuje i fakt, že jsme včera v Dobré muže ihned zadrželi,“ uvedl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.
Součástí příprav na podobné akce je pečlivé vyhodnocení případných možných rizik. Právě z tohoto vyhodnocení poté policisté vychází při plánování zajištění bezpečnosti a nasazení konkrétních policistů. „Přesné počty nezveřejňujeme. V obecné rovině lze však říci, že se může jednat od jednotek po desítky policistů,“ přiblížil mluvčí.
Posílit dohled policie však není podle Moravčíka tak jednoduché, neboť předvolební akce se konají pod záštitou politických stran. „Někteří politici si přítomnost policie dokonce vůbec nepřejí,“ dodal.
Státní ochranka pro Babiše?
Jak Andrej Babiš – tak zvlášť Petr Fiala jako předseda vlády – mají ochranku. Andrej Babiš má soukromou, platí si ji. Premiér Fiala má jednu z těch nejvyšších, kterou zajišťuje ochranný útvar Policie ČR.
K tomu, zda by měli mít doprovod i další političtí nevládní lídři, se Moravčík nevyjádřil. „Tyto informace nezveřejňujeme i z taktických důvodů,“ dodal.
Babiš, kterému provedli rentgenovou kontrolu ve frýdecko-místecké nemocnici, zrušil úterní program v Olomouckém kraji s tím, že mu lékaři doporučili klid. Samotný incident popsal mluvčí hnutí ANO Martin Vodička následovně: „Andrej Babiš byl napaden během mítinku v Dobré. Zezadu byl udeřen kovovým předmětem do hlavy a následně odjel na vyšetření do nemocnice,“ sdělil redakci iDNES.cz.
Podezření z výtržnictví i ublížení na zdraví
Policie v pondělí krátce před 18:45 na sociální síti X uvedla, že přítomní policisté útočníka bezprostředně po ataku zadrželi. Incidentem se nyní zabývají frýdecko-místečtí kriminalisté.
„Kromě Andreje Babiše byla ošetřena ještě jedna žena a rozsah jejich zranění bude také předmětem šetření,“ uvedli policisté. „Předběžně jsme právní kvalifikaci stanovili jako trestný čin výtržnictví, nicméně nevylučujeme rozšíření,“ dodali.
V úterý policie sdělila, že si případ převzali krajští kriminalisté a stále pracují nejen s výpovědí podezřelého. Jsou v kontaktu také s Babišem i zraněnou ženou. „Kriminalisté věc v této chvíli prověřují pro podezření z trestných činů výtržnictví a ublížení na zdraví ve stadiu pokusu,“ doplnila policejní mluvčí Soňa Štětínská.