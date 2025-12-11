Na Hrad měl jet i na invalidním vozíku, řekl Babiš k Turkově vyhřezlé ploténce

Autor:
  17:47
Nově jmenovaný premiér Andrej Babiš řekl, že ho čestný prezident Motoristů Filip Turek informoval o své náhlé zdravotní indispozici, přičemž mu šéf ANO doporučil, aby se i přes své zranění dostavil na Hrad. Turek leží v nemocnici kvůli vyhřezlé ploténce. „Uvidíme, jak to dopadne s panem Turkem,“ dodal Babiš.
Na nádvoří Pražského hradu odpovídá nově jmenovaný premiér Andrej Babiš na dotazy novinářů. (9. listopadu 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Turek poslal vzkaz z nemocnice. Ozvalo se mu staré zranění páteře
Martinický palác. Volební štáb strany Motoristé sobě. Filip Turek. (4. října...
Filip Turek na Instagramu zveřejnil snímek z rentgenu své ploténky.
„Pan Turek leží někde v nemocnici. Já jsem si to ověřoval a fakt mi posílal snímky páteře a všechno možné,“ sdělil Babiš ve svém středečním podcastu Sorry Jako, kde debatuje s kandidátem na ministra průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem.

Babiš následně Turka podle svých slov vyzval, aby se i přes své zranění na Pražský hrad za prezidentem Petrem Pavlem dostavil, tak jako ostatní kandidáti na ministerské posty.

„Tak jsem říkal: pane bože musíte tam jít i na tom invalidním vozíku, ale on fakt asi není schopen,“ domnívá se premiér. V reakci na to mu Havlíček, odpověděl že když Turka viděl, tak působil, že má zdravotní komplikace. „Sotva stál, to je pravda,“ řekl Havlíček.

Turkovu absenci na seznamu ministrů nové vlády ohlásil Babiš ve středu bezprostředně poté, co ho Pavel jmenoval premiérem. „Na základě rozhodnutí předsedy pana Macinky v návrhu jméno Filipa Turka nefiguruje,“ oznámil Babiš, odůvodnil to časovou tísní a Turkovými zdravotními problémy.

Podle předsedy Motoristů Petra Macinky čeká Turka v pondělí zákrok v nemocnici a poté by mělo dojít na schůzku s prezidentem. Pavel jmenuje vládu Andreje Babiše v pondělí.

Turek byl původně navrhován jako kandidát na post ministra zahraničí, později na ministra životního prostředí. V předloženém seznamu ministrů nyní figuruje Macinka jako kandidát na ministra zahraničních věcí a dočasně má vést i resort životního prostředí. Jasněji by mělo být po avizované schůzce Turka s Pavlem.

