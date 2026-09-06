Deficit se mi nelíbí. Teď ale musíme investovat a stavět, řekl Babiš

Autor:
  10:37aktualizováno  11:25
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Premiér Andrej Babiš odmítl kritiku vůči navrhovanému státnímu rozpočtu na příští rok, který je podle ministryně financí Aleny Schillerové připraven se schodkem ve výši 389 miliard korun. Babiš oznámil, že je potřeba dokončit některé zásadní stavební projekty, poté chce jeho vláda začít schodek řešit, ale zároveň i více investovat. Premiér kvůli schodku zkritizoval Českou Národní Banku.

„Mně se taky nelibí ten deficit. Já i Alena Schillerová ale dobře víme, o čem mluvíme. Ti experti, kdo to je? Ano, teď máme nový stavební zákon, budeme stavět a pak přijde čas, kdy to budeme řešit, ale hlavně by to měla řešit Česká národní Banka, která z neznámých důvodů drží základní sazbu o jeden a půl procenta výš než je průměr v eurozóně. Z jakého důvodu,“ tázal se Babiš ve svém pravidelném nedělním videu na sociálních sítích.

V pořadu Partie Terezie Tománkové na televizní stanici CNN Prima News Babiš rovněž reagoval na své koaliční partnery ze strany Motoristé sobě a SPD, kteří výši schodku kritizují a požadují změny u některých položek rozpočtu.

„Ze zásady nechci komentovat své koaliční partnery. O uspořádání vlády rozhodli voliči, kdyby to bylo podle mě, tak máme jednostrannou vládu hnutí ANO a je úplná pohoda,“ řekl premiér.

K tomu připomněl výrok předsedy Sněmovny Tomia Okamury, jenž promluvil o případném ubrání dvou procent HDP na obranu či o seškrtání humanitární pomoci pro Ukrajince.

„Pan Okamura mluví o uprchlících z Ukrajiny, ta podpora je ale nižší než pro naše občany. Ty peníze, co mají ukrajinští uprchlíci, jim musíme dát, protože jinak by nám Evropská unie dala flastr,“ vysvětlil Babiš s tím, že ohledně rozpočtu je potřeba brát v potaz zejména programové prohlášení vlády. „Motoristé měli ve svém programu, že chtějí vyrovnaný rozpočet, to je samozřejmě nesmysl,“ dodal.

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš. (17. srpna 2026)
Budeme stavět a pak to vyřešíme, řekl Babiš ke schodku 389 miliard (6. září 2026)
Andrej Babiš s primátorkou Havířova Ivetou Kočí Palkovskou a ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou na mítinku v Havířově na Karvinsku. (4. září 2026)
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš. (17. srpna 2026)
30 fotografií

Do budoucna přislíbil konsolidace a zvýšení investic. „Je čas se vydat polskou cestou. Před válkou snížili daně a všichni je mají za příklad,“ prohlásil Babiš.

Snížení předloženého schodku požadují zástupci vládního hnutí SPD i Motoristů sobě. Zástupci Motoristů své požadavky předložili na čtvrteční schůzce s Babišem a Schillerovou, která trvala zhruba dvě a půl hodiny. Ke shodě podle šéfa Motoristů Petra Macinky ani Schillerové nedošlo. Další schůzky mají proběhnout i s SPD v pondělí před jednáním vlády i na koaličním jednání po něm.

Schodek státního rozpočtu na příští rok ve výši 389 miliard korun navrhla v pondělí ministryně financí Schillerová. Výše schodku tak má být výrazně vyšší než na letošek schválených 310 miliard korun. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka, a to v době hospodářského růstu. Opozice návrh kritizuje a označuje ho za „šílenství“.

K hospodaření státu vydala své pravidelné stanovisko také Národní rozpočtová rada, podle které po započítání výdajů na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany vychází deficit dokonce na 419 miliard.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.