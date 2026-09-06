„Mně se taky nelibí ten deficit. Já i Alena Schillerová ale dobře víme, o čem mluvíme. Ti experti, kdo to je? Ano, teď máme nový stavební zákon, budeme stavět a pak přijde čas, kdy to budeme řešit, ale hlavně by to měla řešit Česká národní Banka, která z neznámých důvodů drží základní sazbu o jeden a půl procenta výš než je průměr v eurozóně. Z jakého důvodu,“ tázal se Babiš ve svém pravidelném nedělním videu na sociálních sítích.
V pořadu Partie Terezie Tománkové na televizní stanici CNN Prima News Babiš rovněž reagoval na své koaliční partnery ze strany Motoristé sobě a SPD, kteří výši schodku kritizují a požadují změny u některých položek rozpočtu.
„Ze zásady nechci komentovat své koaliční partnery. O uspořádání vlády rozhodli voliči, kdyby to bylo podle mě, tak máme jednostrannou vládu hnutí ANO a je úplná pohoda,“ řekl premiér.
K tomu připomněl výrok předsedy Sněmovny Tomia Okamury, jenž promluvil o případném ubrání dvou procent HDP na obranu či o seškrtání humanitární pomoci pro Ukrajince.
„Pan Okamura mluví o uprchlících z Ukrajiny, ta podpora je ale nižší než pro naše občany. Ty peníze, co mají ukrajinští uprchlíci, jim musíme dát, protože jinak by nám Evropská unie dala flastr,“ vysvětlil Babiš s tím, že ohledně rozpočtu je potřeba brát v potaz zejména programové prohlášení vlády. „Motoristé měli ve svém programu, že chtějí vyrovnaný rozpočet, to je samozřejmě nesmysl,“ dodal.
Do budoucna přislíbil konsolidace a zvýšení investic. „Je čas se vydat polskou cestou. Před válkou snížili daně a všichni je mají za příklad,“ prohlásil Babiš.
Snížení předloženého schodku požadují zástupci vládního hnutí SPD i Motoristů sobě. Zástupci Motoristů své požadavky předložili na čtvrteční schůzce s Babišem a Schillerovou, která trvala zhruba dvě a půl hodiny. Ke shodě podle šéfa Motoristů Petra Macinky ani Schillerové nedošlo. Další schůzky mají proběhnout i s SPD v pondělí před jednáním vlády i na koaličním jednání po něm.
Schodek státního rozpočtu na příští rok ve výši 389 miliard korun navrhla v pondělí ministryně financí Schillerová. Výše schodku tak má být výrazně vyšší než na letošek schválených 310 miliard korun. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka, a to v době hospodářského růstu. Opozice návrh kritizuje a označuje ho za „šílenství“.
K hospodaření státu vydala své pravidelné stanovisko také Národní rozpočtová rada, podle které po započítání výdajů na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany vychází deficit dokonce na 419 miliard.