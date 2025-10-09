Babiš přijel na Hrad za Pavlem. Jedná s ním o vládě ANO s SPD a Motoristy sobě

,
  9:17aktualizováno  10:20
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš přijel na Pražský hrad, kde jedná s prezidentem Petrem Pavlem. Informuje ho o tom, jak postupují jednání o nové vládě. Ve videu na svých sociálních sítích ve čtvrtek ráno zopakoval, že o rozdělení jednotlivých ministerstev by mělo být jasno do tohoto pátku.

„Včera jsme jednali, Alena Schillerová jednala s předsedy klubů, máme víceméně domluvené výbory,“ prohlásil Babiš ve videu, které sdílel na Instagramu. „Vyjednáváme dál a zatím to vypadá, že ten plán, který jsem slíbil, v pátek mít jasno rozdělení resortů, splníme,“ dodal v něm.

Jak Pavel zareaguje na možnost, že by SPD dostalo obranu? Okamura nechce být v NATO

Dosavadní jednání o vládě směřují k tomu, že by devět křesel mělo mít ve vládě hnutí ANO, tři křesla Motoristé sobě a dvě SPD, plus by k tomu navíc Tomio Okamura vedl jako předseda Sněmovnu.

SPD by „svá“ dvě křesla měla obsadit nestraníky. Zemědělství by tak mohl vést bývalý šéf Státního zemědělského intervenčního fondu Martin Šebestyán.

V souvislosti s druhým křeslem se mluvilo hlavně o vnitru. Později o obraně, když Okamura začal mluvit o tom, že by měl ve funkci skončit policejní prezident Martin Vondrášek.

Kdyby místo vnitra SPD získalo obranu, spekuluje se o tom, že by křeslo mohl dostat generál Jaromír Zůna či prezident a výkonný ředitel Asociace obranného průmyslu Jiří Hynek. Vnitro by pak zůstalo ANO a jedním z kandidátů by pak byl Lubomír Metnar.

Je zatím nejasné, jak zareaguje prezident Pavel na to, že by resort obrany ve vznikající vládě mohlo dostat hnutí SPD, které je proti členství České republiky v NATO, požaduje referendum o tom a sám Okamura před volbami mluvil o tom, že by se mu zamlouvala neutralita po vzoru Rakouska.

Poslanec Filip Turek se sám přihlásil k tomu, že by mohl být ministrem zahraničí. Kromě toho by Motoristé sobě mohli získat ministerstvo životního prostředí, o které projevil už před volbami zájem šéf strany Petr Macinka, a ministerstvo kultury pro Oto Klempíře.

Že by chtěl mít ohledně půdorysu nové vlády jasno do pátku, prohlásil Babiš ve středu. Současně vyzval šéfa SPD Tomia Okamuru a předsedu Motoristů Petra Macinku, aby už jednání o nové vládě nijak veřejně nekomentovali.

„Protože potom mají novináři stále tendenci vyjednávat. S novináři nebudu vyjednávat. Když to dojednáme, jdu za panem prezidentem,“ řekl předseda hnutí ANO ve středu.

