Babiš nakonec navštívil i Pražské Jezulátko. Před Bohem jsme si rovni, míní

Správci kostela nechtěli, aby předseda hnutí ANO zneužil poutní místo k útočné a strach vyvolávající kampani, řekl v pondělí večer rektor kostela Pavel Pola.

Babiš ve videu tvrdil, že návštěvu ke kampani zneužít nechtěl. „Byl jsem tady 12. ledna, nikdo o tom nevěděl, nikomu jsem to neříkal,“ uvedl v úterý ve videu na Twitteru. Předtím se šel podívat na korunovační klenoty.

Andrej Babiš @AndrejBabis K Jezulátku chodím rád. Nikdy jsem to nikomu neřekl. Byl jsem tam i den před volbami a poslal mu prosbu. Funguje to ❤️ https://t.co/d2Dgg5bl6z oblíbit odpovědět

„Včera (v pondělí) jsem to bohužel neopatrně řekl médiím a bylo to venku a zavřeli kostel. Já to nechápu. Před Pánem Bohem jsme si všichni rovni a do kostela přece mají přístup i vrazi, aby mohli prosit o odpuštění,“ dodal expremiér.

Ve Sněmovně od 10:00 začalo jednání o vyslovení nedůvěry vládě, kterou vyvolalo Babišovo hnutí ANO. Podle šéfky poslaneckého klubu Aleny Schillerové je expremiér ze schůze řádně omluven.

„Kdybych byl ve Sněmovně, tak zase budou média říkat, že to je nějaká prezidentská kampaň. To určitě nemá nic společného. Ale budu se snažit přijít na hlasování, to by mělo být zítra (ve středu),“ dodal k tomu Babiš.