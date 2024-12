Babiš napodobuje Trumpa: Loví fanoušky kryptoměn, promluvil na jejich akci

Babiše pozvali organizátoři mezinárodní konference Emergence v pražském Kongresovém centru. „Musím přiznat, že mě trochu překvapili. Děkuji, že měli tu odvahu. Nebudu nikoho poučovat, chci naslouchat a učit se,“ prohlásil Babiš před kryptoměnovou komunitou.

Sám přiznal, že nejprve nebral kryptoměny příliš vážně. „Nevěděl jsem o nich prakticky nic. Nerozuměl jsem jejich smyslu ani potenciálu,“ vysvětloval. Postupem času si ale prý všiml, že Česko patří ve světě kryptoměn mezi světové velmoci. „Praha hostila jednu z prvních bitcoinových konferencí, vymysleli jsme první kryptoměnovou peněženku. A to všechno bez jakékoliv vládní podpory,“ řekl Babiš.

Pokud se vrátí do vlády, chce ke kryptoměnám zvolit podobný přístup jako Donald Trump. „Chci férovou daňovou politiku. Nevidím důvod, proč by kryptoměny neměly být daněny stejně jako akcie. Zítra se o tom bude hlasovat ve Sněmovně. To by měl být první krok, abychom ukázali, že se nebojíme inovací, a přilákali více investorů,“ doplnil.

Otočil stejně jako Trump

Ještě před třemi lety přitom Babiš nebral kryptoměny vážně. V rozhovoru před sněmovními volbami v roce 2021 je označoval za loterii a pochybné aktivum. „Žádné kryptoměny nevlastním. Proč bych měl? To je taková loterie, tam akorát můžete prodělat peníze. Nevím, jestli to má nějaký smysl,“ řekl tehdy Babiš na StandaShow.

Postupně ale otočil a v listopadu už svým sledujícím na Instagramu hlásil, že kryptoměny podporuje. „Mám na ně stejný názor jako Trump. Určitě jsou zajímavé, je to alternativa a vypadá to, že je to budoucnost,“ prohlásil Babiš nedávno.

Kopíruje tak rétoriku zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, který prošel podobným názorovým obratem. Ještě v roce 2019 mluvil o bitcoinu jako o nástroji, který usnadňuje obchod s drogami a dalším nelegálním zbožím. V roce 2021 dokonce bitcoin označil za podvod.

Během letošní prezidentské kampaně ale Trump otočil. V červenci vystoupil na bitcoinové konferenci v Nashvillu, kde oznámil, že v případě zvolení budou Spojené státy nakupovat bitcoin do státních rezerv. „Bitcoin bude jednoho dne pravděpodobně cennější než zlato. A pokud nebudeme kryptovelmocí číslo jedna my, může se jí stát Čína,“ varoval Trump.

Ideální načasování

Babiš je jedním ze tří Čechů, kteří na konferenci v Praze vystoupil. Mezi 130 řečníky figuruje ještě šéf Pirátů Zdeněk Hřib a šéf výzkumné firmy The Block specializující se na kryptoměny Vavřinec „Larry“ Čermák.

Předseda ANO si pro oslovení kryptoměnové komunity těžko mohl vybrat lepší načasování. Ve čtvrtek ráno nejhodnotnější kryptoměna bitcoin poprvé v historii překonala milník 100 tisíc amerických dolarů. V pátek mají zase poslanci ve Sněmovně hlasovat o tom, aby pro kryptoměny platil časový a hodnotový test podobně jako u akcií.

Lidé, kteří drží bitcoin déle než tři roky, by tak zisky nově nemuseli danit. Kromě časového testu by nově byli od daně osvobozeni i lidé, kteří během jednoho kalendářního roku prodají kryptoměny do částky 100 tisíc korun. Návrh změny zákona podala skupina devíti poslanců napříč stranami a je tak pravděpodobné, že Sněmovnou projde.