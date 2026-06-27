Babiš odmítl Jurečkovi poskytnout podklady. Můj čas je omezený, vzkázal mu

„Můj čas je velmi omezený, stejně jako čas ministrů a úředníků,“ napsal Babiš Jurečkovi. Jeho odpověď by se měla v budoucnu projednávat na plénu Sněmovny.
Jurečka reaguje na Babišovo vystoupení z letošního 13. ledna v úvodu projednávání žádosti vlády o vyslovení důvěry. Babiš tehdy řekl mimo jiné, že vláda bude své programové prohlášení pravidelně každé pololetí vyhodnocovat.
„Ve svém projevu jste zdůraznil, že vláda má být hodnocena podle konkrétních parametrů, že programové prohlášení vlády budete vyhodnocovat každé pololetí a že by bylo správné, aby při vystoupení premiéra v lednu 2030 bylo možné objektivně zhodnotit výsledky vlády prostřednictvím jasně měřitelných ukazatelů,“ napsal Jurečka Babišovi 29. dubna.
Jurečka uvedl, že cílem jeho interpelace není politická polemika, ale vytvoření průhledného rámce, který umožní Sněmovně i veřejnosti průběžně hodnotit plnění závazků podle Babišových kritérií. Chtěl proto po premiérovi, aby mu sestavil přehled cílových hodnot pro jednotlivé vybrané oblasti, jako je třeba růst ekonomiky, trh práce, reálné mzdy nebo například ceny elektřiny pro domácnosti, a to pro jednotlivé roky od letošního do roku 2029. Celkově jde asi o desítku oblastí.
„Naše vláda skládá účty občanům, ne Vám“
Babiš mu ale v odpovědi z 21. května napsal, že vláda má plno práce a musí napravovat chaos vzniklý za předchozí vlády Petra Fialy (ODS), v níž byl Jurečka ministrem práce. „Nemám tedy v úmyslu zatěžovat státní správu výrobou desítek stran podkladů jen proto, abyste měl materiál pro své tiskové konference, mediální vystoupení a příspěvky na sociální sítě. Na to jako poslanec můžete využít expertné, vlastní asistenty, případně štědrý plat poslance,“ napsal premiér.
„Naše vláda bude skládat účty především občanům České republiky, nikoli Vám,“ dodal Babiš. Poukázal na to, že programové prohlášení je veřejné a vláda výsledky své práce pravidelně představí veřejnosti.
Sněmovna může s Babišovou odpovědí vyslovit nesouhlas, pokud by měla opozice při hlasování většinu. Premiér by musel připravit odpověď novou.