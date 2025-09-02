Tohle mě nezastaví, řekl Babiš po útoku. Chce se vrátit co nejdřív do kampaně

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš se vyjádřil k pondělnímu útoku holí na mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku. „Ten pán mě dlouhodobě nenávidí. Zbaběle mě napadl holí zezadu,“ popsal na Facebooku. Moment útoku si nepamatuje, své příznivce vyzval, aby se k podobným činům nikdy nesnižovali.

Podle Babiše útočník na předvolební setkání nepřišel diskutovat. „Jak jsem se dozvěděl z médií, dlouhodobě mě nenávidí. Zbaběle mě napadl holí zezadu,“ přiblížil.

Setkání Andreje Babiše s voliči na Litoměřicku, kde měl ve středu devět zastávek. (6. srpna 2025)
Řekl také, že si moment útoku nepamatuje a že musí ještě podstoupit další vyšetření. Muž ho holí udeřil do spánkové oblasti nad obočím. „Budu se snažit co nejdříve vrátit do kampaně. Tohle mě nezastaví,“ dodal.

Podle Babiše se jeho tým snaží vést pozitivní kampaň. Včerejší útok se nesmí opakovat. „Prosím, aby se to nestalo žádnému českému politikovi. Ať rozhodnou volby,“ uvedl šéf hnutí ANO.

Zkrat, ozval se útočník

Vladislav N. napadl Andreje Babiše v obci Dobrá. Útočník v úterý promluvil pro iDNES.cz o svých motivacích k činu. Podle jeho slov to byl zkrat, který ani on sám nečekal.

„Já vůbec nechápu, že jsem na veřejnosti byl něčeho takového schopen,“ popsal. „Bylo to ve mně,“ dodal ale vzápětí. Na české politice mu prý nejvíce vadí, když někdo „donekonečna lže“.

Babiš po napadení odjel do frýdecko-místecké nemocnice, kde podstoupil rentgen. Později oznámil, že ruší svůj úterní program v Olomouckém kraji.

„Děkuju všem za podporu, budu doufám v pořádku. Zítra budu čekat ještě na další posouzení výsledků vyšetření, doktoři mi ale doporučili klid, proto budu muset bohužel minimálně zítřejší program v Olomouckém kraji zrušit. Moc se omlouvám všem, kteří jste se chtěli setkat,“ napsal Babiš v pondělí večer po vyšetření v nemocnici.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

