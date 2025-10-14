O složení vlády rozhodneme za měsíc, řekl Babiš a vyslal vzkaz Motoristům

„K personáliím se vrátíme možná za měsíc, měsíc a půl,“ řekl Babiš po jednání s koaličními partnery ve videu zveřejněném na Instagramu. Dodal, že nyní se strany soustředí především na programové otázky a přípravu koaliční smlouvy.
„My jsme dokončili rozdělení resortů, dokončili jsme rozdělení Sněmovny a teď se soustředíme na projednání programu a koaliční smlouvy,“ uvedl.
„Nevím, kdy mě pan prezident, a jestli vůbec, pověří. Sám pan prezident řekl, že nemáme spěchat, takže ohledně personálií doporučuju neřešit. Není to vůbec téma,“ zmínil předseda hnutí ANO.
Podle páteční dohody má mít ANO v kabinetu devět křesel včetně premiéra, SPD tři a Motoristé čtyři. Předseda Motoristů Petr Macinka i první místopředseda ANO Karel Havlíček po pondělní schůzce uvedli, že tato dohoda platí.
Motoristé musí přesvědčit veřejnost
Babiš také v úterním videu reagoval na čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka, který čelí kauze v souvislosti s údajnými rasistickými a nenávistnými příspěvky na jeho sociálních sítích. Turek je kandidátem na ministra zahraničí. „Motoristé sobě musí přesvědčit veřejnost, že to tak není. Oni ta různá nařčení odmítají,“ doplnil Babiš.
Turek podle Deníku N v minulosti opakovaně zveřejňoval otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Sám v pondělí připustil, že na sociální sítě psal „mnoho blbostí“ v rámci černého humoru, za které by svému mladšímu já nejraději nafackoval.
Babiš jednal s Turkem a předsedou Motoristů sobě Petrem Macinkou v pondělí. Filip Turek zůstává i po této schůzce kandidátem Motoristů sobě do vlády. „Platí dohoda, kterou jsme učinili,“ řekl šéf Motoristů sobě Petr Macinka po jednání v centrále ANO.
Turek se po jednání s Babišem omluvil všem, koho se mohly dotknout úryvky některých jeho starších vyjádření. Uvedl také, že homosexuálové a Romové patří mezi jeho nejbližší přátele. „Já se hluboce omlouvám komukoliv, koho se mohly dotknout nějaké úryvky nějakých patnáct, dvacet let starých případných vyjádření,“ prohlásil Turek.