Summit byl kvůli Pavlovi ostuda, prohlásil Babiš. A řekl, co byl ten „nejhorší moment“

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  14:08aktualizováno  14:53
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Premiér Andrej Babiš ostře zkritizoval českého prezidenta Petra Pavla za jeho účast na summitu NATO v Ankaře. Podle Babiše dělala hlava státu svou přítomností v Turecku ostudu. K tomu zmínil mimo jiné schůzku šéfů delegací, kde ministr zahraničí Petr Macinka uvolnil místo Pavlovi.

„Summit dopadl, jak jsem říkal: ostuda, bylo to neuvěřitelné, trapné, všichni jsme se styděli, a naši partneři za mnou chodili a ptali se, proč tady je, co tam dělá,“ uvedl Babiš ve svém pravidelném nedělním vysílání.

Babiš těmito kritickými slovy naráží na situaci, kdy na společném setkání šéfů delegací za ním místo ministra zahraničí Macinky seděl právě Pavel.

„Byl to nejhorší moment celého summitu... Prezident sedí na místě ministra zahraničích věcí Macinky, ale my jsme drželi basu. Kdyby Macinka nebyl nad věcí a nepustil mu to místo, tak by seděl úplně vzadu,“ prohlásil premiér, přičemž dodal, že on ani Macinka nechtěli na místě žádný skandál, a proto Pavlovi místo uvolnili.

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Podle Babiše nadále platí, že Pavel už zahájil kampaň do následujícího prezidentského klání. Příští prezidentské volby se mají odehrát začátkem roku 2028. „Nemá sebereflexi. Nechá sebou manipulovat jako loutka a poslouchá na slovo,“ řekl premiér na adresu hlavy státu.

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Zatímco Babiš se do Pavla kvůli summitu v Ankaře opřel, prezident naopak v sobotu oznámil, že si dokáže představit, že po rozjitřeném období se situace nyní zklidní.

V sobotní diskuzi na slovenském festivalu Pohoda Pavel rovněž zmínil, že Ústava, ale i praktické rozhodování vyžadují, aby se nejvyšší ústavní činitelé dokázali domluvit. „Věřím, že to přejde,“ dodal prezident.

„Pokud bude premiér schopen vnímat rozdílný názor ne jako mé osobní nepřátelství vůči němu, pak určitě budeme schopni se pragmaticky na řadě věcí domluvit,“ vysvětlil Pavel na slovenském festivalu, kde byl společně s bývalou slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

Pavlův mluvčí Vít Kolář, v reakci na Babišovo nedělní video, serveru Novinky.cz sdělil, že prezident republiky usiluje o korektní vztahy s premiérem, aby mohl hledat řešení důležitých záležitostí pro občany.

„Platí, že komunikace z naší strany je věcná a nekonfliktní. Prezident nepoužívá osobní útoky,“ doplnil mluvčí.

Summitu Severoatlantické aliance v Ankaře se po vleklém sporu s vládou zúčastnil i Pavel, který na setkání zamířil na základě předběžného opatření, jež vydal Ústavní soud.

Pavel na summit odletěl asi o hodinu po Babišově delegaci vládním speciálem. Česká hlava státu se, stejně jako Babiš, zúčastnila neformální večeře lídrů, kam ho pozval turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

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