Schůzka k summitu NATO? Babiš napsal Pavlovi, proč je zbytečná

„V reakci na Váš dopis ze dne 30. června 2026 si dovoluji uvést, že vzhledem k tomu, že jste se dříve bohužel rozhodl pro podání žaloby k Ústavnímu soudu a vláda České republiky následně splnila vše, co jí Ústavní soud svým předběžným opatřením nařídil, nevidím důvod ke konání osobní schůzky na toto téma. K setkáním nad jinými tématy jsem po návratu ze summitu v Ankaře otevřen,“ stojí v dokumentu se včerejším datem.
Babiš v něm konstatuje, že ze strany ministerstva zahraničních věcí nedochází podle jeho informací k žádnému bránění nebo komplikování účasti prezidenta na summitu NATO.
„Naopak, servis pro prezidenta republiky bude plně zajištěn v rámci stávajícího složení jednotné delegace České republiky, kterou dle rozhodnutí vlády povede premiér,“ napsal ministerský předseda.
Doplnil, že letošní summit je za stávající geopolitické situace klíčový a zároveň se pro jeho vládu jedná o první summit NATO, proto považuje za nezbytné, aby v Ankaře osobně prezentoval zahraniční a bezpečnostní politiku právě z pozice jeho vlády, která je za ni i ústavně odpovědná. „Má se mimo jiné projednávat otázka 70 miliard eur pro Ukrajinu, v níž se naše pozice mohou lišit,“ konstatoval Babiš.
Premiér v dopise vyjádřil také, že ho mrzí, jak se celá záležitost vyvinula. „Mnohokrát jsem se vyjádřil v tom smyslu, že nemám žádný zájem o to vést s Vámi spory,“ uvedl Babiš a dodal: „Znovu si vás také dovoluji požádat, zda byste účast opětovně zvážil a projevil velkorysost vůči České republice, jejíž reputaci celý tento spor poškozuje a pravděpodobně poškozovat bude i nadále,“ sdělil Babiš s tím, že potvrzuje také, co dříve řekl veřejně, a sice, že jeho vláda je připravena rozhodnout, že příští rok povede delegaci České republiky na summit NATO v Tiraně.
Spor o účast prezidenta na summitu NATO se vyhrotil poté, co vláda po několikaměsíčním sporu prezidenta nezařadila do delegace. Pavel si následně účast vymohl díky předběžnému opatření Ústavního soudu. Nyní se čeká, jakou pozici bude nakonec na summitu zastávat.