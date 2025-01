Babiš vylučuje vládu se stranami pětikoalice. Chce obnovit konzultace se Slováky

Expremiér Babiš už dříve oznámil, že bude lídrem kandidátní listiny v Moravskoslezském kraji. V Praze kandidátku povede Karel Havlíček, stínový premiér a bývalý ministr průmyslu a obchodu a dopravy.

„Nejdůležitější kraje, které de facto dohromady mají až 100 poslanců, jsou Praha, střední Čechy, jižní Morava, Moravskoslezský kraj. Jednak k tomu kraji mám vztah. Často ho navštěvuju, jezdil jsem tam na různé kulturní akce, ale třeba i teď po povodních jsem tam navštívil zasažené oblasti a snažil jsem se lidem pomoci. Realizoval jsem tam taky různé věci, například jsem zachránil OKD, opakovaně jsme řešili Liberty nebo vyřešil obchvat Frýdku-Místku nebo Třince. A je tam šance získat víc mandátů, než to bylo v Ústeckém kraji,“ vysvětlil Babiš svoji volbu.

V Ústeckém kraji vedl kandidátku před čtyřmi lety. Volby tam ANO vyhrálo se ziskem sedmi poslaneckých mandátů.

„Vojtěch patří mezi naše nejlepší velvyslance“

Kandidátky a osobnosti v jejich čele musejí odsouhlasit sněmy místních a krajských organizací, vedou o nich debaty také celostátní výbor a předsednictvo. „Pokud já vím, tak ano,“ odpověděl Babiš na dotaz, zda už je jisté, že Plaga bude lídrem ve Středočeském kraji. Byl by rád, kdyby kandidoval také třeba Vojtěch. „Byl dobrý ministr, patří mezi nejlepší naše velvyslance v Evropě, i v resortu zdravotnictví je oblíbený,“ míní Babiš.

Za nutné považuje v hnutí probrat problematiku kumulace funkcí. S Havlíčkem i místopředsedkyní ANO a šéfkou poslaneckého klubu Alenou Schillerovou se shoduje, že by k ní docházet nemělo. Zároveň ale hnutí má členy, kteří jsou například zároveň hejtmany a poslanci či senátory. „Musíme to nějak řešit individuálně,“ podotkl Babiš. „Myslím, že když je někdo hejtman, tak by se měl hlavně soustředit na svoji práci v této funkci a plnit program,“ doplnil.

Předvolební průzkumy bere Babiš s pokorou

Předvolební průzkumy a modely, které ANO přisuzují významné vítězství ve sněmovních volbách, bere podle Babiše hnutí s pokorou. „Pokud bychom dosáhli takového výsledku jako v krajských volbách, tak bychom byli rádi,“ uvedl. ANO bylo jasným vítězem loňských krajských voleb co do počtu zastupitelů, získalo jich 292. Hejtmana má v osmi krajích.

„Musíme zkrátka lidi přesvědčit, že volba pětikoalice byl omyl, protože nesplnila z předvolebního programu nic. Podvedla lidi, lhala, lže stále a je to to nejhorší, co jsme tady měli de facto od revoluce,“ kritizoval kabinet Petra Fialy (ODS).

Hnutí aktuálně připravuje program, který chce představit spíše „na poslední chvíli, aby ho někdo neokopíroval“. Za zásadní body Babiš označil snížení cen elektřiny a plynu, zajištění dostupného bydlení pro české občany, bezpečnost, výběr daní, boj proti šedé ekonomice.

„Budeme mít pozitivní řešení. Nebudeme se vymlouvat (na nynější koalici), všichni vědí, že ničí naše životy. Budeme to chtít napravit. Chceme se vrátit do období do konce roku 2019, kdy jsme měli skvělé výsledky ve vládě. Potom přišel covid, který nás vlastně porazil,“ dodal.

Na programu se podílejí i členové ANO v krajích, například v oblastí školství, zdravotnictví či bezpečnosti. „Každá krajská organizace nominovala do týmu o programu jednoho zástupce, který pokrývá veškeré jejich názory. V rámci expertních skupin našich stínových ministrů kraje do toho přímo mluví,“ uvedl Babiš. Hnutí se podle něj snaží oslovit i mladou generaci, plánuje mít speciální program pro mladé lidi, studenty, ale také například pro živnostníky.

Vládu se stranami původní pětikoalice vyloučil

Babiš v rozhovoru zároveň vyloučil vytvoření vlády se stranami zastoupenými v nynějším kabinetu včetně Pirátů, kteří jej loni opustili. Řekl, že si ani neumí představit, že by tyto subjekty někdo volil. Chce spolupracovat se stranami a hnutími, které budou souhlasit s jeho programem.

Za priority, které budou při případném vyjednávání o koalici nepodkročitelné, považuje opětovné stanovení maximálního věku odchodu do důchodu na 65 let či zrušení televizního a rozhlasového poplatku. „To je úplně na hlavu,“ řekl Babiš a dodal, že Poslanecký klub hnutí ANO probere v úterý 21. ledna to, zda napadne u Ústavního soudu (ÚS) vládní důchodovou reformu.

ANO má podle Babiše stále dva kandidáty na premiéra. „Máme dva kandidáty, na rozdíl od jiných stran. To se rozhodne po volbách. Občané se vyjádří v těch volbách,“ odpověděl Babiš na otázku, kdo má ze dvou kandidátů blíže k premiérskému postu. „Pokud bychom měli úplně skvělý výsledek, že bychom měli vládu za podpory někoho a mohli bychom vládnout, tak tam bych asi ty hlavní šance měl já,“ uvedl. „Pokud to bude koaliční vláda, tak tam je otázka, jestli pro partnera budu akceptovatelný,“ dodal.

Obnovil by konzultace se Slovenskem

Předseda hnutí ANO dále také řekl, že by chtěl v případě účasti hnutí ANO v kabinetu obnovit mezivládní konzultace se Slovenskem. „Se Slováky máme plno společných témat,“ podotkl. Už za vlád dřívějšího šéfa ČSSD Bohuslava Sobotky nebo premiéra za ODS Mirka Topolánka se podle něj jednalo o tradici. „No a potom přišel (slovenský expremiér Igor) Matovič, který nám dal najevo, že nejsme na prvním místě,“ podotkl Babiš. „To byla škoda a potom se to nerealizovalo. Ale ty společné věci jsou. I historicky je to důležité,“ dodal.

V neposlední řadě také uvedl, že si myslí, že nastupující americký prezident Donald Trump válku na Ukrajině do sněmovních voleb stihne vyřešit. „To bude vyřešeno. Trump to vyřeší,“ řekl Babiš na otázku, jak se hnutí ANO při případné opětovné účasti ve vládě ke konfliktu postaví.

„My jsme tady pro Českou republiku. Této vládě strašně válka vyhovuje, aby o ní stále mluvila, aby nemusela mluvit o tom, co všechno tady způsobila,“ podotkl Babiš. „Nechcete pochybovat o prezidentovi Trumpovi, že to nesplní,“ dodal.