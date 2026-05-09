Na spolupráci s Magyarem se těším, pomůže obnovit V4, doufá Babiš

Autor: ,
  18:54aktualizováno  18:54
Premiér Andrej Babiš (ANO) se těší na spolupráci s nově zvoleným předsedou maďarské vlády Péterem Magyarem a ke zvolení mu pogratuloval. Domnívá se, že nastal správný čas obnovit seskupení Visegrádské skupiny (V4), a věří, že se to i díky Magyarovi povede.
Premiér Andrej Babiš přichází na schůzi vlády, která projedná mimo jiné návrh novely zákona o rozdělování výnosů některých daní mezi územní samosprávné celky a vybrané státní fondy. Na snímku ministr životního prostředí Igor Červený. (20. dubna 2026)

Předseda opoziční ODS Martin Kupka označil Magyarovo zvolení za dobrou zprávu především pro tamní občany. V4 zahrnuje ČR, Slovensko, Maďarsko a Polsko.

„Společně se Slovenskem a Polskem máme v Evropské unii spoustu stejných zájmů a když jsme za ně v minulosti i společně bojovali, spoustu důležitých věcí se nám i podařilo prosadit. Teď si myslím, že nastal správný čas V4 obnovit a věřím, že se to i díky němu povede,“ sdělil v sobotu Babiš. Český premiér před dubnovými parlamentními volbami v Maďarsku podpořil tehdejšího premiéra Viktora Orbána ze strany Fidesz, který se ucházel o páté funkční období v čele vlády za sebou.

Předseda ODS Kupka označil zvolení Magyara premiérem za dobrou zprávu pro Česko a jeho partnery, ale především pro občany Maďarska. „Pevně věřím, že nebude pokračovat ve sbližování s Kremlem a zaměří se na posílení spolupráce v rámci Evropy,“ uvedl na síti X. Magyarovi rovněž gratuloval.

Magyarova středopravicová strana Tisza drtivě zvítězila v dubnových volbách a po 16 letech tak skončila éra národně konzervativního premiéra Orbána, který už dříve řekl, že se vzdá poslaneckého mandátu. Tisza ve volbách získala ve 199členném zákonodárném sboru 141 křesel a bude tak mít ústavní většinu, což jí umožní měnit ústavu a prosazovat reformy. Orbánova strana Fidesz má 52 mandátů a krajně pravicové hnutí Naše vlast (Mi Hazánk) šest křesel.

