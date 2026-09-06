„Nelíbí se mi to, ochranka za nic nemůže.“ Babiš reagoval na Macinkův rozhovor s mužem v kukle

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  13:13
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První schůze vlády po dvoutýdenní vládní přestávce. Na programu je mimo jiné...

První schůze vlády po dvoutýdenní vládní přestávce. Na programu je mimo jiné návrh změny občanského zákoníku. Na snímku je premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka. (17. srpna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Ministr zahraničí Petr Macinka ve studiu u rozhovoru s mužem v kukle.
Motoristé sobě se setkali s premiérem Babišem a ministryní financí Alenou...
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš. (17. srpna...
Filip Turek po jednání koaliční rady (10.července 2026)
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Premiérovi Andreji Babišovi se nelíbí vystupování ministra zahraničí Petra Macinky, který v létě poskytl rozhovor muži v kukle a podle tvrzení autorů rozhovoru se ocitl v blízkosti maket zbraní i atrapy výbušniny. „Nelíbí se mi to, ale ani to nechci komentovat. Ochranka samozřejmě za nic nemůže. Možná se to líbí voličům Motoristů,“ reagoval premiér. Komentoval i Macinkova slova o Turkově nehodě.

„Ze zásady nechci komentovat své koaliční partnery. O uspořádání vlády rozhodli voliči, kdyby to bylo podle mě, tak máme jednostrannou vládu hnutí ANO a je úplná pohoda,“ řekl premiér v nedělním pořadu Partie Terezie Tománkové na televizní stanici CNN Prima News.

K tomu Babiš podotkl, že se svými koaličními partnery má dobré mezilidské vztahy. „Jen se k nim musím pořád vyjadřovat, já se nechci neustále vyjadřovat k Turkovi a podobně, to není důležité. Jen to zastírá práci, kterou děláme pro naše občany,“ postěžoval si předseda vlády.

Macinka o poskytnutém rozhovoru se zakukleným mužem ve čtvrtek sdělil, že za svůj život poskytl spoustu rozhovorů a většina z nich byla s lidmi, o kterých vůbec netušil, kdo jsou. Rozhovor s Macinkou zorganizovala skupina okolo provokatéra Mikea Oganesjana. Šéf Motoristů mimo to vzkázal, že policejní ochranka, kterou má jako člen vlády přidělenou, nijak nepochybila a šlo o jeho vlastní rozhodnutí.

Ochranná služba nicméně uvedla, že celou záležitost prověří. Z otevřených zdrojů je podle ní patrné, že z vícero úhlů pohledu nešlo o zcela standardní situaci. „Na základě těchto informací ředitel Ochranné služby rozhodl o prověření veškerých okolností oddělením vnitřní kontroly,“ sdělil tiskový mluvčí Tomáš Procházka. Další dotazy odmítl zodpovědět s odůvodněním, že chce předejít unáhleným závěrům.

Babiš v neděli také kritizoval Macinkův výrok o tom, že je mu ukradené vyšetřování dopravní nehody čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka. Premiér Macinkova slova označil za neadekvátní. Turkova nehoda se stala v červenci v centru Prahy poblíž náměstí I. P. Pavlova.

„Samozřejmě, takové vyjádření není adekvátní, protože zkrátka pan Turek řekl, že pokud se prokáže, že byl vinný, tak skončí,“ reagoval Babiš na Macinkův výrok. Předseda Motoristů na páteční tiskové konferenci ministerstva životního prostředí pronesl, že to, „že se řeší nějaká nehoda, je mi ukradené“. Podle Macinky měl Turek běžnou dopravní nehodu, která se může stát každému.

Čestný prezident Motoristů a poslanec podle premiéra nyní funkci vládního zmocněnce nevykonává, neúčastní se příslušných rad ani jednání vlády. O jeho případném působení na ministerstvu podle Babiše rozhoduje příslušný ministr, kterým je Igor Červený.

„On nevykonává tu funkci vládního zmocněnce, takže nechodí na ty rady, nechodí na vládu, to je z toho pohledu vlády,“ připomněl Babiš. O dalším Turkově působení ve funkci podle Babiše rozhodne výsledek vyšetřování nehody.

14. července 2026

KRIMI

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