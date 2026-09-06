„Ze zásady nechci komentovat své koaliční partnery. O uspořádání vlády rozhodli voliči, kdyby to bylo podle mě, tak máme jednostrannou vládu hnutí ANO a je úplná pohoda,“ řekl premiér v nedělním pořadu Partie Terezie Tománkové na televizní stanici CNN Prima News.
K tomu Babiš podotkl, že se svými koaličními partnery má dobré mezilidské vztahy. „Jen se k nim musím pořád vyjadřovat, já se nechci neustále vyjadřovat k Turkovi a podobně, to není důležité. Jen to zastírá práci, kterou děláme pro naše občany,“ postěžoval si předseda vlády.
Macinka o poskytnutém rozhovoru se zakukleným mužem ve čtvrtek sdělil, že za svůj život poskytl spoustu rozhovorů a většina z nich byla s lidmi, o kterých vůbec netušil, kdo jsou. Rozhovor s Macinkou zorganizovala skupina okolo provokatéra Mikea Oganesjana. Šéf Motoristů mimo to vzkázal, že policejní ochranka, kterou má jako člen vlády přidělenou, nijak nepochybila a šlo o jeho vlastní rozhodnutí.
Ochranná služba nicméně uvedla, že celou záležitost prověří. Z otevřených zdrojů je podle ní patrné, že z vícero úhlů pohledu nešlo o zcela standardní situaci. „Na základě těchto informací ředitel Ochranné služby rozhodl o prověření veškerých okolností oddělením vnitřní kontroly,“ sdělil tiskový mluvčí Tomáš Procházka. Další dotazy odmítl zodpovědět s odůvodněním, že chce předejít unáhleným závěrům.
Babiš v neděli také kritizoval Macinkův výrok o tom, že je mu ukradené vyšetřování dopravní nehody čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka. Premiér Macinkova slova označil za neadekvátní. Turkova nehoda se stala v červenci v centru Prahy poblíž náměstí I. P. Pavlova.
„Samozřejmě, takové vyjádření není adekvátní, protože zkrátka pan Turek řekl, že pokud se prokáže, že byl vinný, tak skončí,“ reagoval Babiš na Macinkův výrok. Předseda Motoristů na páteční tiskové konferenci ministerstva životního prostředí pronesl, že to, „že se řeší nějaká nehoda, je mi ukradené“. Podle Macinky měl Turek běžnou dopravní nehodu, která se může stát každému.
Čestný prezident Motoristů a poslanec podle premiéra nyní funkci vládního zmocněnce nevykonává, neúčastní se příslušných rad ani jednání vlády. O jeho případném působení na ministerstvu podle Babiše rozhoduje příslušný ministr, kterým je Igor Červený.
„On nevykonává tu funkci vládního zmocněnce, takže nechodí na ty rady, nechodí na vládu, to je z toho pohledu vlády,“ připomněl Babiš. O dalším Turkově působení ve funkci podle Babiše rozhodne výsledek vyšetřování nehody.
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14. července 2026