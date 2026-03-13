Babiš mluvil se saským premiérem, řešili emisní povolenky i dálniční spojení

Předsedu vlády Saska, jedné ze spolkových zemí Německa, Babiš uvítal v sídle úřadu české vlády. „Se Saskem má Česká republika spoustu společných a důležitých témat. Bavili jsme se o přeshraniční spolupráci, hlavně o mém projektu energetické dálnice mezi našimi zeměmi, který už jsem v úterý představil v Berlíně (německému) spolkovému kancléři Friedrichu Merzovi,“ uvedl český premiér.
Merz v úterý na tiskové konferenci řekl, že se nyní Německo soustředí na optimalizaci své energetické politiky, rozšířit je podle něj třeba i rozvodové sítě. O to ho žádal při jednání podle svých slov i Babiš.
Se saským premiérem v pátek Babiš mluvil také o dopadu emisních povolenek ETS 1 na evropský průmysl. „Jsem rád, že se shodujeme, že Evropa musí systém obchodování s emisními povolenkami změnit co nejdříve. Hovořili jsme i o dalším dálničním spojení a termínu dokončení posledního úseku (německé dálnice) A93, protože naše D6 bude na německé hranici už v roce 2031,“ doplnil.
Český premiér se v pátek potkal rovněž s šéfem Svobodné strany Rakouska (FPÖ) Kicklem. Kickl blíže neuvedl, o čem dnes s Babišem jednal. Na X pouze napsal, že je důležitá úzká spolupráce mezi „vlasteneckými silami“, zejména v době politických a ekonomických výzev.
Protiimigrační a euroskeptická FPÖ spolupracuje v Evropském parlamentu s Babišovým hnutím ANO a maďarskou stranou Fidesz premiéra Viktora Orbána ve frakci Patrioti pro Evropu. FPÖ, která nesouhlasí se sankcemi vůči Rusku, vyhrála v září 2024 rakouské parlamentní volby. Vláda v Rakousku ale nakonec vznikla bez Svobodných.