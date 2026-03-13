Babiš mluvil se saským premiérem, řešili emisní povolenky i dálniční spojení

  20:35aktualizováno  20:35
Dopady emisních povolenek, energetika či dálniční spojení byly tématy pátečního setkání českého premiéra Andreje Babiše (ANO) se saským premiérem Michaelem Kretschmerem v Praze. Babiš to uvedl na síti X. Český premiér se v pátek také setkal s předsedou rakouských Svobodných Herbertem Kicklem, který to uvedl na X.
Premiér Andrej Babiš přivítal ve Strakově akademii předsedu vlády Svobodného...

Premiér Andrej Babiš přivítal ve Strakově akademii předsedu vlády Svobodného státu Sasko Michaela Kretschmera. (13. března 2026) | foto: Andrej Babiš (X)

Předsedu vlády Saska, jedné ze spolkových zemí Německa, Babiš uvítal v sídle úřadu české vlády. „Se Saskem má Česká republika spoustu společných a důležitých témat. Bavili jsme se o přeshraniční spolupráci, hlavně o mém projektu energetické dálnice mezi našimi zeměmi, který už jsem v úterý představil v Berlíně (německému) spolkovému kancléři Friedrichu Merzovi,“ uvedl český premiér.

Merz v úterý na tiskové konferenci řekl, že se nyní Německo soustředí na optimalizaci své energetické politiky, rozšířit je podle něj třeba i rozvodové sítě. O to ho žádal při jednání podle svých slov i Babiš.

Se saským premiérem v pátek Babiš mluvil také o dopadu emisních povolenek ETS 1 na evropský průmysl. „Jsem rád, že se shodujeme, že Evropa musí systém obchodování s emisními povolenkami změnit co nejdříve. Hovořili jsme i o dalším dálničním spojení a termínu dokončení posledního úseku (německé dálnice) A93, protože naše D6 bude na německé hranici už v roce 2031,“ doplnil.

Český premiér se v pátek potkal rovněž s šéfem Svobodné strany Rakouska (FPÖ) Kicklem. Kickl blíže neuvedl, o čem dnes s Babišem jednal. Na X pouze napsal, že je důležitá úzká spolupráce mezi „vlasteneckými silami“, zejména v době politických a ekonomických výzev.

Protiimigrační a euroskeptická FPÖ spolupracuje v Evropském parlamentu s Babišovým hnutím ANO a maďarskou stranou Fidesz premiéra Viktora Orbána ve frakci Patrioti pro Evropu. FPÖ, která nesouhlasí se sankcemi vůči Rusku, vyhrála v září 2024 rakouské parlamentní volby. Vláda v Rakousku ale nakonec vznikla bez Svobodných.

