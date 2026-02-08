Babiš je pro zákaz sociálních sítí u dětí mladších 15 let. Uvedl to na sítích

Autor: ,
  10:07aktualizováno  10:15
Premiér a lídr hnutí ANO Andrej Babiš v neděli na svých sociálních sítích uvedl, že je pro zákaz používání sociálních sítí u dětí pod 15 let po vzoru Francie. Někteří experti podle něj tvrdí, že jsou pro ně škodlivé. „My musíme ochránit naše děti,“ řekl.

Řada zemí podobné opatření zvažuje. Hnutí ANO ke komunikaci s občany často sociální sítě využívá, právě Babiš takřka denně natáčí videa s informacemi. V sobotu v televizi Nova k jejich sledování vybídl.

Andrej Babiš na tiskové konferenci po zasedání Bezpečnostní rady státu, kterého se zúčastnil i prezident Petr Pavel. (4. února 2026)
Andrej Babiš na tiskové konferenci po zasedání Bezpečnostní rady státu, kterého se zúčastnil i prezident Petr Pavel. (4. února 2026)
Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o odčerpání podezřelého majetku nebo návrh novely zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Na snímku premiér Andrej Babiš. (2. února 2026)
Andrej Babiš na tiskové konferenci po zasedání Bezpečnostní rady státu, kterého se zúčastnil i prezident Petr Pavel. (4. února 2026)
10 fotografií

„Já jsem pro, protože odborníci, které já znám, říkají, že je to strašně škodlivé pro děti. My musíme ochránit naše děti,“ řekl Babiš.

Austrálie zakázala přístup dětí mladších 16 let na sociální sítě loni v prosinci. Podobné omezení zvažují nebo připravují také Dánsko, Španělsko, Slovinsko, Turecko, Řecko či Británie.

Ve Francii zákon zakazující používání sociálních sítí dětem mladším 15 let schválila minulý měsíc dolní komora parlamentu. K omezení přístupu dětí a mladistvých vyzval i Evropský parlament.

Dětský fond OSN (UNICEF) nicméně loni v prosinci upozornil, že jen zákazy přístupu na sociální sítě děti neochrání a mohou být naopak kontraproduktivní. „Pro mnoho dětí, zejména těch, které jsou izolované nebo marginalizované, jsou sociální sítě zdrojem učení, navazování kontaktů a sebevyjádření,“ uvedl.

V nedělním videu se dále Babiš věnoval zejména zdravotnictví. Uvedl, že Centrum onkologické prevence v Brně se otevře 26. května. Centrum bude novou částí areálu Masarykova onkologického ústavu.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

2. den ZOH ONLINE: Snowboardistky ovládly kvalifikaci, v akci Jílek i biatlonisté

Ester Ledecká během paralelního obřího slalomu snowboardistek.

Snowboarding ONLINE: 1. Ledecká, 2. Maděrová. Češky ovládly kvalifikaci

Ester Ledecká v kvalifikaci paralelního obřího slalomu snowboardistek.

Líbí se jim tak moc, že je nechtějí sundat. Biatlonistky chválí nové kombinézy

Biatlonistka Markéta Davidová při tréninku na střelnici.

Babiš je pro zákaz sociálních sítí u dětí mladších 15 let. Uvedl to na sítích

Babiš zvažuje zákaz sociálních sítí dětem pod 15 let (8. února 2026)

Máme muže, který střílel na zástupce šéfa GRU, zatkli ho v Dubaji, hlásí Rusové

Ruští vyšetřovatelé pracují v bytovém domě v Moskvě, kde byl postřelen zástupce...

Ředitel opevňovacích prací. Karel Husárek patřil ke klíčovým lidem v budování pevností

Karel Husárek.

Majerová obhájila funkci předsedkyně Trikolory. Sněm vyzval Pavla k rezignaci

Volební štáb hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. Zuzana Majerová. (4. října 2025)

Bimbo je nabuzenej, ta medaile bude. Jak Moravec trnul a Krčmář letěl pro bronz

Česká smíšená štafeta Eva Puskarčíková, Markéta Davidová, Ondřej Moravec a...

Čekstajl

Šaty, na které se bolí dívat. Předávání hudebních cen Grammy byla módní tortura

Heidi Klumová na předávání hudebních cen Grammy v Los Angeles, 1. února 2026.

Úhel pohledu

Podpora opozičního vůdce Petra Pavla mediálně huj, protesty proti němu fuj

Slavnostní vyvezení posledního vozíku černého uhlí, Důl ČSM - Sever, Stonava,...

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Japonští snowboardisté vládli Big Airu, olympijské zlato má Kimura

Vítězný Japonec Kira Kimura. (7. února 2026)

Finále na středním můstku ovládla Norka Strömová, Indráčková bere 18. místo

Vítězná skokanka na lyžích Anna Odine Strömová se raduje se svými týmovými...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.