Babiš otočil. Z politiky neodejdu, ani když budu v opozici, prohlásil ve svém pořadu Čau lidi

„Přemýšlel jsem o tom. Vyjádřil jsem se, že vlastně nebudu v opozici. Včera večer jsme měli předsednictví, tak jsme se o tom bavili. Projektu jsem věnoval deset let života, dělal jsem to ve prospěch této země. Zkrátka to nevzdávám. Mám pro vás špatnou zprávu, zůstanu ve Sněmovně. Pokud skončíme v opozici, tak tam budu a budeme sledovat všechny sliby,“ prohlásil podrobněji v novém dílu Čau lidi.

Babiš současně v pořadu řekl, že ho prohra překvapila. „Ano, prohráli jsme v počtu hlasů. Musím říct upřímně, že to bylo překvapení. Myslel jsem si, že vyhrajeme. Ale máme největší počet mandátů,“ řekl Babiš v pořadu a současně zdůraznil, že rozdíl v hlasech je minimální.

Několik minut se v pořadu věnoval textu, kde citoval z textu Davida Martinka. „Jediný program opozice zbavit se nenáviděného Babiše, nakonec přebil všechno. Nechám na historicích, proč se tak stalo. Jak je to vůbec možné, asi jsme něco udělali špatně. Asi lidi zapomněli, vždyť tu byli do roku 2013. Oni mě zplodili, kdyby nekradli,“ uvedl dále premiér v Čau lidi. Tam také zdůraznil, že je rád, že ANO totálně porazilo Piráty. „Jsou horší než kteří tady kradli do roku 2013,“ pokračoval ve videu.

Babiš v pořadu také přiznal, že ke spolupráci osloví ODS. V pořadu současně uvedl, že prezident Miloš Zeman byl dneska hospitalizován. „Chci mu popřát hodně zdraví, aby byl v pořádku,“ dodal s tím, že si váží podpory voličů: „I když to vypadá, že jsme prohráli, tak čas běží v náš prospěch. Protože pravda je na naší straně a vy to dobře víte.“

Babiš se po neúspěchu odmlčel

Babiš se během neúspěšné obhajoby prvenství ve sněmovních volbách neobvykle odmlčel na sociálních sítích. Až po 24 hodinách v neděli sdílel příspěvek na Facebooku. V neděli večer poté vydal nový díl Čau lidi.



Předseda vlády svůj příspěvek uvedl omluvou svým fanouškům za dosavadní mlčení. Poděkoval 1,5 milionu lidí, kteří volili hnutí ANO a připomněl, že dostalo jen o 35 tisíc hlasů méně než vítězná koalice SPOLU. Dlouhou dobu se přitom drželo ve vedení.

„Po všech těch výmyslech a lžích, co o nás napsali, je to úplný zázrak,“ doplnil. Babiš už v sobotním povolebním projevu kritizoval „špinavou kampaň“ a „vymyšlené kauzy“ proti jeho osobě. Tehdy však dodal, že s prohrou ANO nepočítal.

Andrej Babiš Moc se omlouvám, že jsem vám včera nenapsal. Tak velice stručně. Strašně moc děkuju všem našim voličům. Bylo vás 1 458 140, kteří jste se rozhodli volit hnutí ANO .



Moc si toho vážím. Je to jenom o 41 973 hlasů méně, než jsme dostali v roce 2017 a jen o 35 765 hlasů méně než vítězné SPOLU. Po všech těch výmyslech a lžích, co o nás napsali, je to úplný zázrak.



Děkuju za něj a přijímám ho s pokorou.

Podle premiéra počet hlasů ukázal, že vláda ANO nezklamala. Vyzdvihl také zisk největšího počtu mandátů a tudíž nejsilnější poslanecký klub. „Na první pohled se zdá, že projekt pětikoalice vyhnat Babiše z politiky zafungoval. Ale jestli to tak je, ukážou následující měsíce,“ napsal.

O stejném časovém horizontu do vzniku nové vlády mluví i někteří politologové. Hodně bude záležet na zdraví prezidenta Miloše Zemana, který by měl povolební dění moderovat. V neděli ho však kvůli zhoršení stavu převezli do nemocnice, těsně po schůzce s Babišem v Lánech.

Toto jednání, které se podle Babišova dřívějšího vyjádření voleb nemělo týkat, premiér v aktuálním příspěvku pouze zmínil. „Vrátil jsem se od prezidenta a budu točit Čau lidi. Dnes to asi nebude moc dlouhé,“ slíbil svým fanouškům tradiční nedělní video.

Zeman opakovaně tvrdil, že sestavením nové vlády pověří nejsilnější stranu, nikoliv koalici. Tou zůstává ANO. Vzhledem k prezidentově hospitalizaci je však další vývoj značně nejasný.