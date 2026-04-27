Babiš v Ázerbájdžánu: Česko stojí ve frontě na plyn, pro Baku jsme prioritní partner

,
  17:59
Premiéra Andreje Babiše (ANO) uvítal ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev. K přijetí české delegace ale nedošlo podle původních plánů v Baku, nýbrž v městečku Gabala, které patří k hlavním horským letoviskům země. Alijev tu má „venkovskou“ rezidenci. „Pro českou delegaci je to mnohem větší pocta, než kdyby je prezident přijal v Baku,“ řekl iDNES.cz jeden z přítomných organizátorů slavnostního přijetí. Podle Havlíčka a Babiše mohou české firmy profitovat ze zakázek na vlaky ázerbájdžánského metra nebo prodeje obranných technologií.

Babiše k Alijevovi doprovodil první vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO). Ze zástupců podnikatelů, kteří českého premiéra v Ázerbájdžánu doprovázejí, byl v rezidenci přítomen třeba generální ředitel energetického gigantu ČEZ Daniel Beneš.

Premiér Andrej Babiš a prezident Ázerbájdžánské republiky Ilham Alijev na tiskové konferenci po skončení jednání. (27. dubna 2026)
Prezident Ázerbajdžánu Ilham Alijev a Andrej Babiš před tiskovou konferencí v horské rezidenci u městečka Gabala. (27. dubna 2026)
Premiéra Andreje Babiše v Ázerbájdžánu oficiálně přivítal prezident Ilham Alijev. (27. dubna 2026)
Tisková konference Andreje Babiše a Karla Havlíčka během jejich návštěvy v Ázerbájdžánu. (27. dubna 2026)
57 fotografií

Prezident Alijev posléze na tiskové konferenci ocenil, že se mezi oběma zeměmi vede aktivní politický dialog. Co se týče ekonomické oblasti, máme konkrétní návrhy,“ řekl Alijev s tím, že věří, že budou uzavřeny nové kontrakty a o řadě dalších se bude diskutovat.

Babiš připomněl, že Ázerbájdžán patří mezi největší dovozce ropy do Česka. „Ázerbájdžán je v centru světové pozornosti. Potenciál je tu obrovský,“ řekl Babiš s tím, že ČEZ bude usilovat o kontrakt na dodávky zemního plynu. „Po ropě by Ázerbájdžán mohl být i strategický partner v oblasti plynu,“ prohlásil Babiš.

„Česká republika chce ročně odebírat až dvě miliardy metrů krychlových, dodávky by mohly začít mezi roky 2028 a 2029,“ řekl k tomu ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Podle toho v současnosti odebíráme přibližně za 20 miliard ročně ropu. „A k tomu bychom za přibližně stejnou částku začali odebírat ještě plyn. Ale vzhledem k tomu, že u plynu se jedná o 10 až 15letý kontrakt, tak by se tím pádem jednalo o dlouhodobý byznys na úrovni 200 až 300 miliard korun v současných cenách,“ vypočítal pro MF DNES.

Zároveň upozornil, že v Ázerbájdžánu se na plyn „stojí ve frontě“. Česko je ale pro zemi „partner s velkým P“ a už je velmi spolehlivým partnerem v odběru ropy.

Miliardy pro Škodu i zbrojařské kontrakty

Z dalších odvětví budou české firmy usilovat třeba o kontrakt na vlaky v metru v Baku. Zakázku by mohla získat Škoda Transportation ze skupiny Škoda Group. „Mohlo by se jednat o dodávku mezi 10 až 20 miliardami korun,“ konstatoval Havlíček. A premiér k tomu poznamenal: „Proti nám sice v řadě věcí stojí Čína, ale my jsme šikovní a jsme přesvědčení, že bychom byli přínosem.“

Mezi firmy, které by mohly uspět patří i letecký výrobce bitevníků Aero Vodochody, či zbrojařské firmy jako Colt nebo CSG. Tato společnost ostatně krátce po prohlášení ázerbájdžánského prezidenta a českého premiéra oznámila, že zakládá společný podnik v Ázerbájdžánu zaměřený na servis a modernizaci pozemní vojenské techniky. Zbrojařskou firmu v Ázerbájdžánu zastupoval někdejší ministr vnitra Jan Hamáček, který v ní působí jako ředitel pro vnější vztahy. O kontraktu se ale z důvodu mlčenlivosti bavit nechtěl.

Kromě Ázerbájdžánu navštíví Babiš v následujících dnech Kazachstán, kde by se měl setkat s tamním prezidentem Kasymem-Žomartem Tokajevem a s předsedou vlády Olžasem Bektenovem. Poslední den cesty bude Babiš a další členové delegace jednat s uzbeckým prezidentem Šavkatem Mirzijojevem.

„Potřebujeme mít silné a stabilní partnery i mezi zeměmi mimo EU, a proto naše první cesta mimo Unii vede právě do Ázerbájdžánu, Kazachstánu a Uzbekistánu,“ řekl iDNES.cz ještě před odletem premiér Babiš. Mise na Kavkaz podle něj odráží jasnou prioritu jeho vlády, a to ekonomickou diplomacii. Vedle politických jednání se česká delegace zúčastní také několika obchodních fór.

„Máme tam několik důležitých kontraktů dodávek českého průmyslu, memoranda a chceme i jako vláda vyjádřit u některých projektů připravenost vytvořit finanční nástroje podpory,“ sdělil vicepremiér, podle něhož je tentokrát celá cesta o velmi konkrétních jednáních a dodávkách.

„Máme to nabité a letí s námi ti, kteří tam potřebují pomoci v konkrétních projektech,“ doplnil Havlíček. On i premiér budou současně vyjednávat také o nových dodávkách plynu a ropy.

Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.