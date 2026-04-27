Babiše k Alijevovi doprovodil první vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO). Ze zástupců podnikatelů, kteří českého premiéra v Ázerbájdžánu doprovázejí, byl v rezidenci přítomen třeba generální ředitel energetického gigantu ČEZ Daniel Beneš.
Prezident Alijev posléze na tiskové konferenci ocenil, že se mezi oběma zeměmi vede aktivní politický dialog. Co se týče ekonomické oblasti, máme konkrétní návrhy,“ řekl Alijev s tím, že věří, že budou uzavřeny nové kontrakty a o řadě dalších se bude diskutovat.
Babiš připomněl, že Ázerbájdžán patří mezi největší dovozce ropy do Česka. „Ázerbájdžán je v centru světové pozornosti. Potenciál je tu obrovský,“ řekl Babiš s tím, že ČEZ bude usilovat o kontrakt na dodávky zemního plynu. „Po ropě by Ázerbájdžán mohl být i strategický partner v oblasti plynu,“ prohlásil Babiš.
„Česká republika chce ročně odebírat až dvě miliardy metrů krychlových, dodávky by mohly začít mezi roky 2028 a 2029,“ řekl k tomu ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Podle toho v současnosti odebíráme přibližně za 20 miliard ročně ropu. „A k tomu bychom za přibližně stejnou částku začali odebírat ještě plyn. Ale vzhledem k tomu, že u plynu se jedná o 10 až 15letý kontrakt, tak by se tím pádem jednalo o dlouhodobý byznys na úrovni 200 až 300 miliard korun v současných cenách,“ vypočítal pro MF DNES.
Zároveň upozornil, že v Ázerbájdžánu se na plyn „stojí ve frontě“. Česko je ale pro zemi „partner s velkým P“ a už je velmi spolehlivým partnerem v odběru ropy.
Miliardy pro Škodu i zbrojařské kontrakty
Z dalších odvětví budou české firmy usilovat třeba o kontrakt na vlaky v metru v Baku. Zakázku by mohla získat Škoda Transportation ze skupiny Škoda Group. „Mohlo by se jednat o dodávku mezi 10 až 20 miliardami korun,“ konstatoval Havlíček. A premiér k tomu poznamenal: „Proti nám sice v řadě věcí stojí Čína, ale my jsme šikovní a jsme přesvědčení, že bychom byli přínosem.“
Mezi firmy, které by mohly uspět patří i letecký výrobce bitevníků Aero Vodochody, či zbrojařské firmy jako Colt nebo CSG. Tato společnost ostatně krátce po prohlášení ázerbájdžánského prezidenta a českého premiéra oznámila, že zakládá společný podnik v Ázerbájdžánu zaměřený na servis a modernizaci pozemní vojenské techniky. Zbrojařskou firmu v Ázerbájdžánu zastupoval někdejší ministr vnitra Jan Hamáček, který v ní působí jako ředitel pro vnější vztahy. O kontraktu se ale z důvodu mlčenlivosti bavit nechtěl.
Kromě Ázerbájdžánu navštíví Babiš v následujících dnech Kazachstán, kde by se měl setkat s tamním prezidentem Kasymem-Žomartem Tokajevem a s předsedou vlády Olžasem Bektenovem. Poslední den cesty bude Babiš a další členové delegace jednat s uzbeckým prezidentem Šavkatem Mirzijojevem.
„Potřebujeme mít silné a stabilní partnery i mezi zeměmi mimo EU, a proto naše první cesta mimo Unii vede právě do Ázerbájdžánu, Kazachstánu a Uzbekistánu,“ řekl iDNES.cz ještě před odletem premiér Babiš. Mise na Kavkaz podle něj odráží jasnou prioritu jeho vlády, a to ekonomickou diplomacii. Vedle politických jednání se česká delegace zúčastní také několika obchodních fór.
„Máme tam několik důležitých kontraktů dodávek českého průmyslu, memoranda a chceme i jako vláda vyjádřit u některých projektů připravenost vytvořit finanční nástroje podpory,“ sdělil vicepremiér, podle něhož je tentokrát celá cesta o velmi konkrétních jednáních a dodávkách.
„Máme to nabité a letí s námi ti, kteří tam potřebují pomoci v konkrétních projektech,“ doplnil Havlíček. On i premiér budou současně vyjednávat také o nových dodávkách plynu a ropy.