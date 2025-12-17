Babiš nebude mít vánoční projev. Promluví na Nový rok na sociálních sítích

  13:54
Premiér Andrej Babiš nechystá na vánoční svátky televizní projev. Redakci iDNES.cz řekl, že lidé mají politiky po uplynulém roce až nad hlavu. Projev zveřejní na Nový rok, ale učiní tak na svých sociálních sítích.
Po uvedení ministrů do jejich úřadů se Andrej Babiš přesunul do své kanceláře předsedy vlády. (15. prosince 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Prezident Petr Pavel při natáčení novoročního projevu (1. ledna 2025)
„Já popřeju na Štědrý den a projev budu mít na Nový rok, udělám to ale na mých sociálních sítích a kdo o to bude mít zájem, tak si to pustí,“ dodal Babiš.

V minulém volebním období pronášel projevy premiér Petr Fiala (ODS) i prezidenti Miloš Zeman a Petr Pavel, a to 26. prosince a 1. ledna. Pavel se chystá promluvit tradičně na Nový rok.

Babiš uvedl, že televizní projev mít letos nebude. „Myslím, že lidi mají té politiky po uplynulém roce až nad hlavu a v televizi budou raději koukat na pohádky nebo romantické filmy než na další politický projev,“ řekl.

Politické projevy byly v posledních letech zvykem na svatého Štěpána a na Nový rok. V době svého mandátu pronášel 26. prosince svá vánoční poselství Zeman, Fiala proto hovořil k lidem 1. ledna.

Pavel se po nástupu na Hrad rozhodl vrátit k tradici novoročních projevů, Fiala svá vystoupení přesunul na prosincový termín. Na svou tradici adventních projevů naváže tento čtvrtek i šéf Senátu Miloš Vystrčil.

1. ledna 2025
