Babiš po postupu: Pokud uspěji, vzdám se předsednictví v ANO. S debatou v ČT se ještě uvidí

Mluvil jste o možném kompromitujícím materiálu, který na vás chystá tým generála Petra Pavla. Měl by se podle vás údajně týkat spolupráce s KGB. Odkud máte tyto informace?

Jedná se hlavně o totální nesmysl, blábol. Pan Pavel stále upozorňoval, že něco takového uděláme my. Nepravda, my jsme nic takového neudělali. Já nejsem cvičený rozvědčík. Netrénovali mě na to. (smích)

Nás STB terorizovala. Nás hlídali, abychom nekradli. Vy dobře víte, že provládní média jsou můj hlavní soupeř. Je do očí bijící, kdo kopal za paní Nerudovou a pana Pavla. Považuji za zcela absurdní, že antikomunistická Praha volí komunistického rozvědčíka.

Já neměl s STB nic společného, nikde není moje jméno. Mou registrační kartu podepsal nějaký STBák, který vykazoval statistiku. Média to neustále vytrhávají to z kontextu.

Instituce na Slovensku vás stále vedou jakožto agenta STB. Budete to popravdě říkat svým voličům?

Vy ten příběh musíte pochopit. Já jsem třikrát vyhrál soud. Na Slovensku byla deset let praxe žalovat Ústav paměti národa. A představte si, stala se taková náhodička. Deset dní před sněmovními volbami roku 2017 Ústavní soud SR rozhodl, že jsem žaloval špatnou instituci. Mohu vám citovat ty rozsudky soudu, které byly v můj prospěch. Říkají, že jsem nikdy nespolupracoval. Na rozdíl od pana Pavla, který je druhým prezidentským pokusem lobbisty Petra Koláře.

Odkud ta informace o možném „kompru“ přišla?

Já to říkám stejně, jako to říká pan Pavel o nás: že to čekal, ale nenastalo to. Tak pokud ani toto nenastane, tak to bude skvělá zpráva.

Poslanec SPD Jaroslav Foldyna potvrdil, že se s vámi dnes sešel. Co jste řešili a ocenil byste podporu SPD v druhém kole?

Ano, setkali jsme se. Řešili jsme, že v Ústeckém kraji přišlo k volbám relativně málo lidí. A co se týče té druhé otázky, mě samozřejmě mrzela ta výzva pana Okamury, abych se vzdal. Absurdní. Pan Bašta vedl nepravdivou kampaň. Nemám k tomu více co říct. Věřím ale, že představitelé SPD nechtějí mít na Hradě zástupce asociální vlády.

Byl jste již v kontaktu s Milošem Zemanem? Stojíte o jeho voliče?

Nemluvil jsem s ním. Stojím o hlasy všech občanů České republiky, protože si myslím, že komunistický rozvědčík by na Hradě neměl být. Po Rusku bychom byli jediná země v našem okolí, která něco takového má.

Říkal jste, že jste vedl slušnou kampaň. Považujete za slušné sdílet dezinformace? Narážím na koláže vládních představitelů, kde jste tvrdil, že vás budou volit...

Vy mě opravdu bavíte. Bylo to přece Spolu, které mě dalo na plakát s Putinem, se kterým jsem se já nikdy nebavil. To, co děláme my, je jen satira. Já jsem vždy byl objektem různých karikatur. Zkrátka se nám to líbilo.

Přijdete do debaty na Českou televizi před druhým kolem?

Bylo by dobré, aby si vaši moderátoři přečetli etický kodex České televize, já mám s Českou televizí špatné zkušenosti. Uvidíme, já se určitě debatám nebráním, ale pokud má být dva na jednoho, jako to bylo vždycky, tak o tom budu silně přemýšlet.

Pokud byste se stal prezidentem, jak byste řešil vašeho nástupce v roli předsedy ANO?

Nebudu jmenovat kolegy, kteří hlasovali pro pana Pavla. Ale my jsme demokratické hnutí. Pokud bych uspěl, tak se vzdám předsednictví a sněm hnutí si tajnou volbou zvolí nového lídra.

Máte nějakého osobního favorita?

To snad nečekáte, že vám řeknu. Ale podívejte se zde na pódiu kolem mě. Je tu hned několik dam a také pan Havlíček. My nepotřebujeme žádné kvóty od Evropské unie, aby nám diktovaly, kolik máme mít žen. A chápu paní Nerudovou, že byla naštvaná, když jí pan Pavel zostudil, že by si ji vzal do týmu jako účetní. Ale i ona také říká, že jsem zlo. Tak třeba si to rozmyslí, já bych s ní rád spolupracoval, protože ona té ekonomice na rozdíl od generála alespoň trošku rozumí, byť teoreticky.