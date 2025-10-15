Fialova vláda poruší zákon, pokud znovu nepředloží rozpočet, zaútočil Babiš

Vláda na konci září poslala do Sněmovny návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun. Mezitím ale skončilo volební období, nová Sněmovna se návrhem už nemůže zabývat.
Pokud nechce vláda pracovat a rozpočet předložit znovu, Babiš důrazně požádal, aby vznikající kabinet mohl rozpočet řešit s vrchním ředitelem rozpočtové sekce ministerstva financí Karlem Tyllem. „Žádný zákon o rozpočtové odpovědnosti měnit nebudeme, nebudeme měnit ani schodek,“ uvedl Babiš.
Současná vláda nevidí k opětovnému předložení návrhu rozpočtu důvod, když s ním formující se nová koalice nesouhlasí. Projednávání rozpočtu by se tím neurychlilo, protože budoucí vláda by stejně chtěla návrh zásadně přepracovat. Podle Fialy má nová koalice prostor sestavit si vlastní rozpočet, jaký považuje za správný.
Babiš uvedl, že dosluhující kabinet má podle rozpočtových pravidel povinnost rozpočet předložit znovu. Při případné spolupráci s Tyllem by chtěla vznikající vláda hledat hlavně způsob, jak dostat do kapitoly ministerstva dopravy 30 miliard korun změnami v jednotlivých kapitolách.
„Upozorňuji vás, že vznikají potenciálně škody. Je absolutně nezodpovědné, že to odmítáte, je to skandální, protizákonné, byl bych nerad, abychom skutečně podali trestní oznámení,“ vzkázal Babiš nynější vládě.
Česko velmi pravděpodobně příští rok zahájí v rozpočtovém provizoriu, protože se zřejmě nepodaří do konce roku státní rozpočet projednat. V takové situaci by byl měsíční limit výdajů stanoven na jednu dvanáctinu celkových ročních výdajů letošního roku.
Země byla naposledy v rozpočtovém provizoriu na počátku roku 2022, kdy nově vzniklá Fialova vláda nepřijala návrh rozpočtu předchozího Babišova kabinetu a vypracovala si vlastní. Provizorium tehdy trvalo do března.