„Oceňuji jasný a srozumitelný způsob, jakým Andrej Babiš dostál naší dohodě a veřejně oznámil způsob řešení svého střetu zájmu. Rozhodl jsem se, že do funkce předsedy vlády ho proto jmenuji v úterý 9. prosince v 9 hodin,“ napsal prezident na síť X.
Zatímco kandidát na ministra zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) mluví o těžkém osobním rozhodnutí „premiéra, na kterého Česko čekalo“, budoucí opozice je skeptičtější.
Macinka Babiše velmi chválil. „Andrej Babiš se nevratně vzdal Agrofertu, který budoval půlku svého života, aby získal šanci naplnit to, kvůli čemu jej lidé masově zvolili ve volbách. Člověk, který umí učinit takto těžké osobní rozhodnutí, bude nepochybně premiér, na jakého Česká republika čekala mnoho let,“ reagoval pro iDNES.cz.
Podobně reagoval i předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný: „Jde o zcela bezprecedentní krok politika, který se v zájmu České republiky vzdal mimořádně úspěšné firmy, kterou z nuly po desetiletí budoval. Hluboký respekt,“ napsal na síti X.
Také nový předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) uvítal Babišovo oznámení. Doufá, že to umožní brzký vznik vlády, která bude moct řešit problémy zanechané tou končící.
Podle budoucí opozice přišlo oznámení pozdě
Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) je rád, že Babiš konečně představil nějaké řešení. „Snad alespoň tentokrát dodrží, co veřejnosti slíbil,“ dodal.
Kritický však však zůstává nynější ministr pro vědu, výzkum a inovace v demisi a místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek. „Nezapomínejme: vzdání se není prodej. Agrofert mají dědit jeho děti, takže zájem na prosperitě zůstává. Vše tedy stojí na slovu člověka, kterého soudy označily za lháře,“ uvedl na síti X.
Podle Ženíškova spolustraníka Jiřího Pospíšila, řekl Babiš to měl říct hned po volbách, kdy bylo jasné, že bude sestavovat vládu. „Ušetřili bychom si tak dva měsíce tanečků a jeho vláda mohla již vzniknout,“ napsal redakci iDNES.cz. Doplnil, že slepý svěřenský fond by měl naplnit zákon o střetu zájmů.
Podle šéfa TOP 09 Matěje Ondřeje Havla měl Babiš na řešení roky. „Teď v tlaku oznamuje změny, jejichž detaily se budeme dozvídat až za pochodu. A opět jsme odkázáni na slovo člověka, který už opakovaně prokazatelně lhal. Bude proto na místě důsledná kontrola každého jeho kroku,“ sdělil Havel.
Předseda Starostů Vít Rakušan slibuje, že jeho hnutí bude i nadále pečlivě sledovat, jak bude vláda Agrofert dotovat. „Bude ho spravovat nezávislý správce, kontrolovat nezávislý protektor a ty bude vybírat opět někdo nezávislý. A dotace, předpokládám, bude Babišova vláda přidělovat taky nezávisle. Formálnost dle zákona může být naplněna, ale důvěryhodnost za mě určitě ne,“ napsal redakci.
Předseda lidovců Marek Výborný je rád, že se Babiš konečně vyjádřil. „Na první pohled se zdá, že tímto krokem podmínky zákona naplní, je ale důležité, aby to posoudili experti,“ řekl Výborný.
Důležité podle Výborného bude pohlídat, aby se oznámené kroky staly realitou. „Opakovaně jsme byli svědky, že něco řekl a stalo se to jinak, nebo vůbec,“ podotkl a také upozornil na to, že nezaznělo, kdy Babiš k oznámeným krokům přistoupí.
Krok přesahuje požadavky zákonů, míní Babiš
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se rozhodl vzdát holdingu Agrofert. Ve videu zveřejněném na sociálních sítích ve čtvrtek uvedl, že s firmou nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice.
Babiš tak vyhověl požadavku prezidenta Petra Pavla, který ve čtvrtek oznámil, že až Babiš veřejně vystoupí, je připravený jmenovat ho v krátké době. Jmenování by se mohlo odehrát v příštím týdnu.
Akcie holdingu bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Oba určí nezávislá osoba. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti. Podle Babiše kroky daleko přesahují požadavky předpisů.
„Tento krok, který daleko přesahuje požadavky zákonů, pro mě nebyl snadný, protože svou firmu jsem budoval téměř půl života a velmi mě to mrzí i kvůli tomu, že budu muset odejít i z místa předsedy Nadace Agrofert,“ uvedl Babiš ve videu zveřejněném na sociálních sítích.
„Akcie Agrofertu se mi již nikdy nevrátí, a to ani po mém odchodu z politiky,“ upřesnil šéf hnutí ANO.