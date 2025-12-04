Babiš oznámil řešení střetu zájmů: Vzdám se Agrofertu. Navždy

Babiš své řešení představil ve videu, které večer zveřejnil na sociálních sítích. „Rozhodl jsem se udělat krok, o kterém jsem si nikdy nemyslel, že udělám,“ začal popisovat šéf ANO.
A pokračoval: „Rozhodl jsem se nevratně se vzdát firmy Agrofert, se kterou už nebudu mít nic společného – už ji nikdy nebudu vlastnit, nebudu s ní mít žádné ekonomické vztahy a nebudu s ní v žádném kontaktu. Tento krok, který daleko přesahuje požadavky zákonů, pro mě nebyl snadný, protože svou firmu jsem budoval téměř půl života a velmi mě to mrzí i kvůli tomu, že budu muset odejít i z místa předsedy Nadace Agrofert.“
Nevratným řešením je podle Babiše převedení firmy do slepého svěřenského fondu. Babiš se k tomu rozhodl v návaznosti na v minulosti vznesené výtky ze strany českých soudů a auditního orgánu Evropské komise. „Proto jsem požádal nezávislé odborníky, aby vytvořili řešení, které bude odpovídat českým a evropským právním předpisům,“ sdělil ve videu budoucí premiér.
„Pravidla fungování obsažená ve statutu fondu a osoba správce svěřenského fondu zajistí nezávislou správu akcií Agrofertu a vyloučí, že bych měl z akcií Agrofertu v budoucnosti jakýkoliv prospěch. Nebudu tedy beneficientem ani konečným vlastníkem. Stejně tak mé děti ani manželka nebudou mít na Agrofert žádný vliv, ani nebudou čerpat žádný finanční prospěch,“ řekl Babiš. Jeho dětem se firma vrátí až po jeho smrti.
„Akcie Agrofertu se mi již nikdy nevrátí, a to ani po mém odchodu z politiky,“ upřesnil šéf hnutí ANO s tím, že akcie Agrofertu bude spravovat prostřednictvím trustové struktury zcela nezávislý správce, který bude kontrolován nezávislým protektorem. „Obě tyto osoby určí zakladatel fondu, tedy nezávislá osoba zabývající se vytvářením takových struktur. Podmínkou je, že správcem ani protektorem nebude žádný rodinný příslušník, ani osoba jakkoliv spojená s holdingem Agrofert či jinak na něm nebo na mně finančně závislá,“ doplnil budoucí premiér.
Kdy se Babiš nadobro od Agrofertu odstřihne, šéf ANO ve videu neuvedl. Na vyřešení možného střetu zájmů má ale od jmenování 30 dnů. Jinak hrozí, že holding přijde o dotace. Šéf ANO ale tvrdí, že to nehrozí.
Babiš na vyřešení možného střetu zájmů pracuje dlouhodobě. „Již před volbami jsem jasně slíbil, že svůj domnělý střet zájmů vyřeším tak, aby nebylo pochyb, že splňuji všechny podmínky českého a evropského práva,“ uvedl ve videu s tím, že o jeho budoucnosti rozhodli občané České republiky. A to konkrétně ve volbách tím, že jemu a hnutí ANO dali rekordní počet hlasů, a jednoznačně tak vyjádřili, koho chtějí za premiéra.
„Jistě jsem mohl po vítězství ve volbách odejít z politiky a mít pohodlný život nebo hnutí ANO mohlo nominovat na post premiéra někoho jiného, jsem ale přesvědčen, že byste to vnímali jako zradu,“ vysvětlil Babiš, proč se nakonec rozhodl obětovat Agrofert a znovu usilovat o premiérský post. „Tímto jsem naplnil požadavek, který byl podmínkou prezidenta pro moje jmenování premiérem vlády České republiky,“ dodal.
Není to poprvé, co se Babiš kvůli možnému střetu musel Agrofertem zabývat. V únoru 2017 vložil jeho akcie do svěřenských fondů AB private trust I a AB private trust II. V obou fondech si ale udržel vliv, za což byl kritizován. A firma byla obviňována, že neoprávněně čerpá dotace. Někteří politici i teď požadují, aby koncern peníze vrátil.
Například dva dny před volbami ministr zemědělství v demisi Marek Výborný (KDU-ČSL) oznámil, že kvůli střetu zájmů Babiše začalo vymáhání dotací po Agrofertu. „První faktické kroky byly zahájeny,“ oznámil tehdy Výborný. Dříve přitom uvedl, že se to týká zhruba pěti miliard korun, pak číslo navýšil dokonce na sedm miliard ve třech tisících případech.
K tomu ale budoucí premiér nikdy neviděl důvod. Koncern podle něj vždy čerpal jen dotace, ne které měl nárok.
Agrofert založil Babiš v roce 1993. Dnes je to český holdingový konglomerát operující především v odvětvích zemědělství, potravinářství a chemického průmyslu. Patří pod něj více než 250 dceřiných společností. Většina z nich je v přímém vlastnictví centrály Agrofertu, menší část portfolia tvoří společnosti, v nichž má mateřská společnost podstatný vliv.
Firmy koncernu Agrofert působí zejména v regionu střední Evropy, a to v tuzemsku, na Slovensku, v Německu a Rakousku. Dále má společnost podle dostupných informací obchodní zastoupení ve více než 20 zemích světa na čtyřech kontinentech. Koncern Agrofert patří mezi největší firmy v České republice. Zaměstnává zhruba 40 tisíc lidí.
V novém žebříčku nejhodnotnějších českých firem Česká elita se holding umístil na osmém místě. Kdyby byl na prodej, jeho odhadovaná tržní hodnota by podle expertů byla 96 miliard korun. To ale Babiš vždy striktně odmítal. „Opakovaně jsem řekl, že neprodám Agrofert, že střet zájmů vyřeším jinak v souladu s našimi a evropskými zákony,“ sdělil i nedávno.