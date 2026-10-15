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„Nikdo o tom nemluví, jen vy.“ Babiš v Bruselu odmítl, že je ve střetu zájmů

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  13:05aktualizováno  13:05
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Český premiér Andrej Babiš ve čtvrtek v Bruselu opět zopakoval, že v souvislosti se společností Agrofert není ve střetu zájmů, jde podle něj o nesmysl. Protikorupční organizace Transparency International zveřejnila obsah dopisu, který obdržela od Evropské komise.

Podle zveřejněného dopisu komise dospěla k závěru, že situace kolem premiéra Babiše představuje střet zájmů ve smyslu unijního finančního nařízení a že opatření přijatá k jeho řešení nejsou dostatečná.

Premiér Andrej Babiš na summitu EU v Bruselu. (15. října 2026)
Premiér Andrej Babiš na summitu EU v Bruselu. (15. října 2026)
Zasedání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (12. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš. (10. října 2026)
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„Nemluví o tom nikdo, mluvíte jenom vy, česká média. Já žádný střet zájmů nemám, už jsem to řekl stokrát, je to nesmysl,“ řekl český premiér při příchodu na čtvrteční summit EU.

Babiš v únoru s cílem vyřešit střet zájmů vložil akcie holdingu Agrofert do svěřenského fondu RSVP Trust, což Transparency International ale nepovažuje za dostatečné řešení a obrátila se kvůli tomu na unijní instituce. Evropská komise v září kvůli potenciálnímu Babišově střetu zájmů na půl roku přerušila lhůtu pro vyplacení podpory Agrofertu.

„Na základě posouzení informací poskytnutých českými vnitrostátními orgány dospěla Evropská komise k závěru, že situace pana Babiše představuje střet zájmů ve smyslu čl. 61 odst. 3 finančního nařízení z roku 2024 a že opatření, která jsou v současné době prováděna a která byla komisi oznámena, nejsou dostatečná k řešení tohoto střetu zájmů podle čl. 61 odst. 1 uvedeného nařízení,“ citovala nezisková organizace vyjádření Elisabeth Wernerové, šéfky Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova v dopise, který v září od ní obdržela.

Podle šéfa Transparency International Davida Kotory tak dala Evropská komise organizaci za pravdu, že Babiš vložením akcií do fondu nevyřešil střet zájmů.

28. května 2026
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