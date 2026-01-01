Reakce na projevy šéfa vlády a Sněmovny: Babiš mluví jen k svým voličům, řekl Fiala

  12:16
Premiér Andrej Babiš i předseda Sněmovny Tomio Okamura zveřejnili své novoroční projevy. Redakce iDNES.cz oslovila předsedy parlamentních stran o reakci. Podle šéfa občanských demokratů a bývalého premiéra Petra Fialy sice Babiš hovoří o spojování společnosti, ale v projevu mluví jen k voličům vládních stran. Předseda Motoristů Petr Macinka naopak projev chválil.

Premiér Andrej Babiš a předseda Poslanecké Sněmovny Tomio Okamura zveřejnili své novoroční projevy. (1. ledna 2026) | foto: Koláž iDNES.cz, X/@AndrejBabis, X/@tomio_cz

„Je mi trochu líto, že pan premiér sice hovoří o spojování společnosti, ale ve svém projevu fakticky promlouvá jen k voličům stran vládní koalice a ostentativně ignoruje voliče opozičních stran. Takto sjednocování společnosti nevypadá,“ reagoval pro iDNES.cz Fiala.

„Pevně věřím, že tou hlavní odpovědí na problémy, jimž bude Česká republika čelit v roce 2026, nebude pouze sundavání a vztyčování vlajek a cílené podněcování českého nacionalismu. To v naší zemi nikdy nevedlo k dobrým výsledkům. Osobně nám všem přeji, aby se vládní politici raději soustředili na umění diplomacie. Bude to mít daleko lepší výsledky pro budoucnost země i jejích občanů,“ doplnil.

Kriticky se vyjádřil také šéf Pirátů. „Novoroční projevy by měl pronášet někdo s morálním kreditem. Jejich projevy jsem neviděl, a pokud v nich neříkají, že se chtějí nechat vydat k trestnímu stíhání, tak nevidím ani důvod, proč se na to koukat,“ napsal Hřib, který reagoval také na Okamurův projev.

Naopak předseda Motoristů Petr Macinka Babišův projev vyzdvihl. „Premiér Babiš mluvil o práci pro české občany, o prosperitě, o bezpečí, o vlastenectví a o míru. Pronesl slova, která jsme už skoro zapomněli, že existují. Byla to slova, která jsem poslouchal s pocitem naděje na lepší budoucnost,“ sdělil pro iDNES.cz.

Premiér Andrej Babiš v novoročním projevu, který zveřejnil na svých sociálních sítích, vyslovil přání, aby byla Česká republika nejlepší místo k životu. Prohlásil také, že udělá vše pro to, aby se rozdělená společnost začala sjednocovat, a to především v otázce hrdosti a vlastenectví.

Novoroční projev zveřejnil rovněž předseda Poslanecké Sněmovny Tomio Okamura. Ten se ve vidu mimo jiné vymezil proti poskytování zbraní Ukrajině, kterou napadlo Rusko.

