Babiš nebyl první. Útok zažil i Dolejš, Paroubek či Klaus se Zemanem

  12:07aktualizováno  12:07
Účastník předvolebního mítinku v pondělí v Dobré u Frýdku Místku napadl lídra hnutí ANO Andreje Babiše, který skončil v nemocnici. Nejrůznější útoky provázejí českou politiku už řadu led. Od házení vajec a kamení, přes facky a údery pěstí. Někdy jsou projevem nesouhlasu s ideologií, jindy s konkrétním člověkem. Redakce iDNES.cz přináší přehled útoků na politiky z posledních let.

Útoky na politiky. | foto: koláž iDNES David Votruba

V lednu 2018 došlo k incidentu, kdy na Miloše Zemana zaútočila polonahá...

Miloš Zeman

Při odhalení pamětní desky k 25. výročí pádu komunistického režimu 17. listopadu 2014 protestovaly na Albertově stovky lidí proti prezidentu Miloši Zemanovi. Na hlavu státu létala vajíčka i další předměty, osobní strážci bránili Zemana deštníky. Další, trochu kuriózní, útok zažil 12. ledna 2018. Ukrajinská přívrženkyně hnutí Femen přiběhla k Zemanovi polonahá s hanlivým nápisem na těle ve volební místnosti v pražských Lužinách. Žena dostala ve zkráceném řízením podmínku a byla vyhoštěna.

Klaus se po výstřelech otáčí k muži, který po něm střílel z plastové zbraně.

Václav Klaus

Útok zažil 28. září 2012 i druhý český prezident Václav Klaus. Při otvírání mostu v Chrastavě na Liberecku na něj dělník Pavel Vondrouš sedmkrát zblízka vypálil z airsoftové pistole. Zasáhl ho čtyřikrát a způsobil mu zhmožděniny. Z místa útoku odešel, aniž by prezidentova ochranka zasáhla. Útočník byl později odsouzen k šesti měsícům vězení podmíněně odloženému na jeden rok.

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka na mítinku ČSSD ve Vyškově

Podobný útok jako Babiše zažil i expremiér Bohuslava Sobotka dne 5. května 2010. Tehdejší místopředseda sociální demokracie dostal na mítinku v Brně ránu pěstí do obličeje. Byl krátce hospitalizován a musel nosit na krku límec zpevňující páteř. Pachatel Miroslav Dvořák byl odsouzen k podmíněnému trestu osmi měsíců.

Jiří Paroubek

Jiří Paroubek zasažený vejci na mítinku ČSSD v Praze na Andělu (27. května 2009)

Dramatické střety provázely předvolební kampaň v roce 2009. Politiky sociální demokracie tehdy lidé zasypávali kartony vajec. Dne 13. května 2009 během kampaně před volbami do Evropského parlamentu se stal v Kolíně terčem tehdejší předseda strany Jiří Paroubek. Vajíčkové útoky na něj pokračovaly i v dalších týdnech do voleb. K nejmasivnějším patřily ty z 27. září na pražské Andělu, kde vejce padala i na další politiky ČSSD.

Jiří Dolejš

Poslanec KSČM Jiří Dolejš po útoku násilníků

Jeden z nejtvrdších útoků zažil 24. dubna 2006 komunistický poslanec Jiří Dolejš. Poslanec a v té době také místopředseda KSČM se stal obětí neznámých pachatelů, když ho u stanice metra v Praze 6 povalili na zem a kopali do něj. Dolejš se musel podrobit operaci oka. Útočníky se nepodařilo vypátrat.

Pavel Dostál

Po napadení pořezaný v obličeji Pavel Dostál, v pozadí Václav Havel. (1997)

Dramatický útok se odehrál i 6. února 1997. Poslance za ČSSD (nyní SOCDEM) Pavla Dostála přepadlo po odchodu ze Sněmovny v podloubí nedaleko Malostranského náměstí několik mužů, kteří mu způsobili řadu řezných ran na hlavě a v obličeji. Pachatele se nepodařilo najít.

