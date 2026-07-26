Zbabělý čin, odsoudil Babiš útok v Berlíně. Důsledek neřízené migrace, podotkl

„Je to strašné. Jakýkoliv takový zbabělý a odporný teroristický čin musí každý normální člověk okamžitě odsoudit. Všechny tyto útoky jsou bohužel důsledkem neřízené migrace a politiky Wir schaffen Das, kterou Evropská unie dlouhé roky uplatňovala,“ uvedl Babiš.
Větu „Wir schaffen das!“ (Zvládneme to!), pronesla tehdejší německá kancléřka Angela Merkelová v létě 2015, kdy v Evropě vrcholila migrační krize. Chtěla jí německou veřejnost ubezpečit, že zvládne výzvy spojené s přijetím a integrací statisíců lidí.
K útoku došlo v sobotu krátce před 22. hodinou, kdy v centrálním berlínském parku Tiergarten najela bílá dodávka do lidí. V té době se v centru německé metropole stále konala akce na podporu práv komunity LGBT+, která nese název Christopher Street Day (CSD). Odpoledního pochodu hrdosti se zúčastnily stovky tisíc lidí. Účastníkům závěrečné manifestace a oslav v centru města policie nařídila, aby se evakuovali.
Tragický incident v Berlíně ostře odsoudili i další čeští politici. Předseda STAN Vít Rakušan zdůraznil, že nenávist nesmí mít v Evropě místo a vyjádřil soustrast rodině oběti a popřál sílu všem, kteří dál stojí za myšlenkou tolerance, rovnoprávnosti a odmítnutí diskriminace.
„Útok na lidi kvůli tomu, kým jsou, je útokem na samotné základy svobodné společnosti,“ uvedl poslanec Karel Dvořák (STAN). Podle místopředsedy KDU-ČSL Václava Pláteníka musí mít každý v Evropě možnost se svobodně a bezpečně shromažďovat.
K tragédii se vyjádřili i zástupci Pirátů. Poslanec Samuel Volpe reagoval slovy, že každá taková zpráva bolí a nenávist plodí jen smutek a zkázu.
Poslankyně Michaela Moricová pak zdůraznila význam akcí typu Pride: „Jeden mrtvý, další zranění. A pak se vždycky najde někdo, kdo se ptá, proč ještě Pride potřebujeme, proč furt otravujeme. Právě proto. Protože dokud se lidé stávají terčem násilí kvůli tomu, kým jsou, svoboda a bezpečí nejsou samozřejmost,“ uvedla.