Zbabělý čin, odsoudil Babiš útok v Berlíně. Důsledek neřízené migrace, podotkl

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  16:00
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Premiér Andrej Babiš (ANO) odsoudil sobotní útok na akci za práva komunity LGBT+ v Berlíně. Označil ho za zbabělý a teroristický čin. Všechny tyto útoky jsou bohužel důsledkem neřízené migrace a politiky „Wir schaffen das“, kterou Evropská unie dlouhé roky uplatňovala, dodal premiér. Útok odsoudili i další čeští politici.

„Je to strašné. Jakýkoliv takový zbabělý a odporný teroristický čin musí každý normální člověk okamžitě odsoudit. Všechny tyto útoky jsou bohužel důsledkem neřízené migrace a politiky Wir schaffen Das, kterou Evropská unie dlouhé roky uplatňovala,“ uvedl Babiš.

Větu „Wir schaffen das!“ (Zvládneme to!), pronesla tehdejší německá kancléřka Angela Merkelová v létě 2015, kdy v Evropě vrcholila migrační krize. Chtěla jí německou veřejnost ubezpečit, že zvládne výzvy spojené s přijetím a integrací statisíců lidí.

K útoku došlo v sobotu krátce před 22. hodinou, kdy v centrálním berlínském parku Tiergarten najela bílá dodávka do lidí. V té době se v centru německé metropole stále konala akce na podporu práv komunity LGBT+, která nese název Christopher Street Day (CSD). Odpoledního pochodu hrdosti se zúčastnily stovky tisíc lidí. Účastníkům závěrečné manifestace a oslav v centru města policie nařídila, aby se evakuovali.

Tragický incident v Berlíně ostře odsoudili i další čeští politici. Předseda STAN Vít Rakušan zdůraznil, že nenávist nesmí mít v Evropě místo a vyjádřil soustrast rodině oběti a popřál sílu všem, kteří dál stojí za myšlenkou tolerance, rovnoprávnosti a odmítnutí diskriminace.

„Útok na lidi kvůli tomu, kým jsou, je útokem na samotné základy svobodné společnosti,“ uvedl poslanec Karel Dvořák (STAN). Podle místopředsedy KDU-ČSL Václava Pláteníka musí mít každý v Evropě možnost se svobodně a bezpečně shromažďovat.

K tragédii se vyjádřili i zástupci Pirátů. Poslanec Samuel Volpe reagoval slovy, že každá taková zpráva bolí a nenávist plodí jen smutek a zkázu.

Poslankyně Michaela Moricová pak zdůraznila význam akcí typu Pride: „Jeden mrtvý, další zranění. A pak se vždycky najde někdo, kdo se ptá, proč ještě Pride potřebujeme, proč furt otravujeme. Právě proto. Protože dokud se lidé stávají terčem násilí kvůli tomu, kým jsou, svoboda a bezpečí nejsou samozřejmost,“ uvedla.

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