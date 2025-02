Babiš: Muniční iniciativa? To není téma. Trump do voleb válku na Ukrajině ukončí

Babiš uvedl, že pro ANO jako opoziční subjekt kandidující do voleb je důležité mít program pro ČR. „Myslím, že nový (americký) prezident to vyřeší. Není na mně, abych spekuloval, jak to dopadne,“ řekl.

Je podle něj nicméně jasné, že pokud ANO ve volbách zvítězí, k vládě se dostane zhruba v prosinci a v té době válka už dávno skončí. Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček nedávno řekl, že pokud by se ANO dostalo do vlády, v muniční iniciativě pro Ukrajinu by nepokračovalo.

Na Mnichovskou bezpečnostní konferenci v závěru tohoto týdne přijede ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vzhledem k účasti vysoce postavených představitelů americké administrativy včetně viceprezidenta J. D. Vance a zvláštního zmocněnce pro Ukrajinu a Rusko generála Keitha Kellogga předpokládá šéf konference Christoph Heusgen, že by se na její okraj mohlo jednat i o mírovém plánu pro Ukrajinu.

Jak rozhovory o ukončení konfliktu dopadnou, nechtěl Babiš, jehož hnutí dávají předvolební průzkumy velké šance na návrat k vládě, odhadovat. O pokračování muniční iniciativy i koordinaci dodávek dalšího vojenského materiálu jednali na Ukrajině zástupci ministerstva obrany s ukrajinským ministrem obrany Rustemem Umerovem minulý týden.

Tématem byly také nové společné projekty ČR a Ukrajiny na podporu ukrajinské armády. Jde například o výrobu útočných pušek Bren 2.

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu uplynou za dva týdny tři roky.