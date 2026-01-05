Snad to povede ke svobodě, řekl Babiš k Venezuele. Reagoval i na projev Okamury

„Doufejme, že to všechno povede, že občané Venezuely budou mít svobodu a demokracii a že si zvolí demokratický režim,“ řekl Babiš.
Americké síly při sobotním nečekaném útoku na Caracas zadržely venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželku a odvezly je do USA. Podle něj ministerstvo zahraničních věcí celou situaci velmi sleduje. „Dalo se to čekat,“ podotkl.
Dodal, že Českou republiku zajímá především osud zadrženého českého občana. „Snažíme se to přes různé diplomatické kontakty vyřešit. Já to taky řešil na Evropské radě, ministerstvo zahraničí to řeší,“ poznamenal Babiš.
Jana Darmovzala venezuelské úřady zadržely v září 2024 s tvrzením, že se chystal podílet na plánu zabít autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a svrhnout tamní vládu. Podle české diplomacie taková tvrzení postrádají jakýkoli reálný základ.
„Okamura na Nový rok mluvil ke svým voličům“
Babiš se na Instagramu vyjádřil také k „tolik diskutovanému“ projevu předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury. „Pan předseda SPD to pojal jako projev předsedy SPD. Cílil na své voliče a možná se snažil získat i voliče hnutí Stačilo!,“ uvedl premiér. Opozice jeho slova kritizuje a chce hlasovat o jeho odvolání z čela Sněmovny.
Okamura v projevu kritizoval poskytování zbraní Ukrajině i vedení ukrajinského státu. Postavil se proti ukrajinskému členství v EU či pomáhání na dluh zemi, která se téměř čtyři roky brání ruské agresi. Vyjádřil se ostře i k prezidentovi Volodymyru Zelenskému a jeho okolí, mluvil v té souvislosti o „ukrajinských zlodějích kolem Zelenského junty“.
Vyjádření jednoho z nejvyšších ústavních činitelů považují opoziční politici za ostudné a nepřijatelné, Sněmovna i vláda premiéra Babiše by se od Okamurových slov měly podle nich distancovat. S předsedou vlády chce věc při středečním novoročním obědě řešit i prezident Petr Pavel.
Proti Okamurovým slovům se ve čtvrtek ohradil i ukrajinský velvyslanec v Česku Vasyl Zvaryč. Výroky podle něj byly nedůstojné a naprosto nepřijatelné. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) následující den uvedl, že nepovažuje za vhodné, aby velvyslanec cizího státu veřejně hodnotil výroky jednoho z nejvyšších ústavních činitelů ČR. Se Zvaryčem se sejde.