Babiš tepe Fialu za rozpočet, prezidenta žádá o pomoc. Vznik vlády se může zdržet

„Stále se snažím přesvědčit Fialovu vládu, aby poslala rozpočet do Sněmovny. Bylo by dobré, kdyby nám s tím pomohl pan prezident,“ vyzval Petra Pavla. Ten ve čtvrtek řekl, že by považoval za solidní nenechávat debatu o rozpočtu na příští rok na pozdější dobu. Prezident upozornil také na riziko rozpočtového provizoria.
„Vnímal bych jako solidní, aby o tom rozpočtu, pokud se v něm objeví závažné problémy, a od ekonomů, kterých si vážím, slyším, že to tak je, aby se o tom návrhu jednalo,“ uvedl ve středu prezident na návštěvě v Lounech.
„Pan Fiala nám vzkázal, že si máme počkat na naší vládu. Ta ale pravděpodobně bude až v prosinci. Takže nám vlastně říká, že do března je všechno zastaveno,“ konstatoval lídr ANO. Jeho potencionální vláda tak podle něj nebude moc ihned pokračovat ve výkupu pozemků na pražský okruh a nové dálnice. Zmínil i zdravotnictví.
Zopakoval, že vznikající kabinet by chtěl rozpočet řešit s vrchním ředitelem rozpočtové sekce ministerstva financí Karlem Tyllem. „Konečně nám to umožněte. Já vím, že se bojíte, že se to rozkryje. Ale i tak se to jednou stane a všichni uvidí, co jste za strašnou partu,“ vzkázal končící vládě.
Fiala v tom „nevidí smysl“
Končící kabinet koalice SPOLU a hnutí STAN se k předložení státního rozpočtu nemá. „Nevidíme smysl v tom předkládat ho znovu,“ řekl ve středu premiér Petr Fiala.
Fialova vláda schválila návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 286 miliard korun tři dny před sněmovními volbami na konci září a poslala ho do Sněmovny, tak jak jí ukládá zákon. Po volbách ale návrh stejně jako další do voleb neprojednané tisky spadl pod stůl. Znovu už ho vláda po volbách poslancům neposlala. Dosluhující vláda argumentuje tím, že ta nová by stejně chtěla návrh zásadně přepracovat.
Pokud se rozpočet neschválí do konce roku, Česko bude hospodařit v rozpočtovém provizoriu. V takové situaci by byl měsíční limit výdajů stanoven na jednu dvanáctinu celkových ročních výdajů letošního roku.
Ve videu zveřejněném ve čtvrtek ráno na Babišově Facebooku předseda hnutí ANO zkritizoval i ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09). Vyčetl mu, že zničil reformu psychiatrické péče, národní boj proti rakovině i jeho projekt nové onkologické nemocnice v Praze. „Ano, Pražané, mohli jste mít nejmodernější onkologickou nemocnici na světě,“ dodal.
Závěrem pustil Babiš písničku Každé ráno od skupiny Chinaski a postěžoval si na Piráty, kteří podle něj mohou za „dopravní peklo v Praze“. „Včera jsem jel do práce metrem. Visel jsem jako sardinka, ale je to super. Já rád chodím mezi lidi,“ dodal.
Babiš ve středu oznámil, že jednání o personálním složení možné koalice ANO, Motoristů a SPD zatím nejsou aktuální. Podle něj se strany nyní soustředí na program a koaliční smlouvu.
Podle páteční dohody má mít ANO v kabinetu devět křesel včetně premiéra, SPD tři a Motoristé čtyři. Předseda Motoristů Petr Macinka i první místopředseda ANO Karel Havlíček po pondělní schůzce uvedli, že tato dohoda platí. Na schůzce řešili kauzu kolem údajných rasistických výroků poslance za Motoristy Filipa Turka.