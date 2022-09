Babiš o své kandidatuře na Hrad: Jsem manažer, premiérská role mi sedí víc

Skutečná rozhodnutí podle něj dělá ministerský předseda a jeho kabinet: „Priorita hnutí je vrátit se do vlády. Dneska už lidé pochopili, že když jsme byli ve vládě, tak jsme měli výsledky, dělali jsme všechno pro lidi, protože proto tu vláda je.“

Ačkoli to expremiér odmítá výslovně potvrdit, ve hře se objevuje i možnost, že by do prezidentské kampaně vyrazila méně kontroverzní Alena Schillerová. Sám Babiš čelící žalobě v kauze dotací pro farmu Čapí hnízdo by se znovu ucházel o premiérský post. „Úplně to nemůžu vyloučit, když vidím tu zoufalost, bezradnost a neakčnost stávající vlády. Jsem manažer, premiérská role mi sedí víc.“

Lidovky.cz: Vás rozčiluje, že vás koalice Spolu na plakátech zobrazuje s Vladimirem Putinem. Ale když vy sám kvůli jednomu člověku, panu Redlovi napojenému na STAN, nazýváte celou vládu „vládou organizovaného zločinu“, neříkáte si tak o podobné útoky?

Rozdíl je v tom, že někteří hlavní představitelé STAN jsou skutečně součástí organizovaného zločinu a dosazují své lidi na rozvědku. Ano, když to obrazně vztáhneme na celou vládu, tak to je určitá nadsázka, ale když to pan premiér akceptuje, tak to je i jeho odpovědnost.

Lidovky.cz: Ale pak se nemůžete divit, že stejně „obrazně“ a „s nadsázkou“ z vás i Putina dělají stejné „agenty“, ne?

Ale to přece nemůžete srovnávat. Já a Putin? Já s ním nikdy nejednal, nemám s ním společného vůbec nic. To je čistý výmysl, to vidí každý. A stejně tak od voleb všichni poznali, co je STAN zač.

Lidovky.cz: Je čas předvolební, opozice si s vládou nemůže přijít na jméno. Ale když začala ruská invaze na Ukrajinu, řekl jste dokonce, že „vláda dělá maximum možného“. Vynecháme-li hospodářskou a sociální politiku, jak byste komentoval způsob, jímž třeba USA nebo Česko reagují na válku v Ukrajině?

Já jsem v prvé řadě přesvědčen, že k té válce nemělo dojít. A nedovedu říci, jestli se jí dalo diplomatickou cestou předejít. Dnes mne nejvíce trápí, že nikdo nemluví o míru. Stále se mluví o dodávání zbraní. Měli bychom s co největším úsilím hledat cestu, jak tu válku ukončit. A to lze jen diplomatickou cestou.

Lidovky.cz: Když mi někdo vtrhne s puškou na zahradu a začne střílet, tak mír nastane v tu chvíli, kdy já si vezmu taky pušku a vyženu ho, aby nestřílel ani po mně, ani po mých dětech. A pokud on má pušku a já ne, tak ho z té své zahrady těžko vyženu.

Ano, ale tomu se přece už zabránilo. Putin napadl Ukrajinu, vypadalo to, že chce zabrat Kyjev a možná celou zemi. To se mu chválabohu nepovedlo, ta agrese se v podstatě zastavila. Ale co teď dál?

Lidovky.cz: Je pro vás teď důležitější nalézt konec války, než aby se vojska Ruské federace stáhla na linii před 24. únorem?

Samozřejmě že by bylo ideální, kdyby se ruská vojska stáhla. Ale s Putinem musí někdo vyjednávat – a to se, pokud vím, neděje. Ale já nesedím na Evropské radě, nevím, co si tam říkají. Nejsem premiér.

V jednu chvíli to vypadalo, že by tuto roli mohl sehrát turecký prezident Erdogan. Ten má dobré vztahy s oběma zeměmi a je členem NATO, ale z toho, zdá se, sešlo. Je dobře, že kromě francouzského prezidenta Macrona teď s Putinem po telefonu mluvil i německý kancléř Scholz. Ale i tak mi nepřijde, že někdo skutečně hledá diplomatické řešení. Když bylo 100. výročí vzniku Československa, tak mě v Praze navštívil prezident Macron a kancléřka Merkelová, kteří pak odletěli do Istanbulu na jednání s Erdoganem a Putinem.

Tehdy to bylo kvůli uprchlické krizi a o pár měsíců později s Putinem seděli u jednoho stolu 11. listopadu 2018 při příležitosti 100. výročí konce 1. světové války a to bylo po anexi Krymu. Členské země EU bojovaly o to, kudy ten tehdy levný ruský plyn poteče: Německo chtělo Nord Stream I a II, Topolánek a spol. chtěli přes Slovensko, a samozřejmě South Stream chtěli Maďaři, Srbové a Bulhaři. Všichni chtěli plyn pro sebe a inkasovat tranzitní poplatky za přepravu. Teď se všichni tváří tak, že ho nechtějí a vypadá to, že ruský plyn nebude proudit do Evropy z Ruska vůbec. Mluví se o naplněnosti zásobníků, ale to nevypovídá o očekávané spotřebě. Např. v Česku naplněnost zásobníků na 85 % pokryje zhruba jen 40 % spotřeby.

Ano, situace je extrémně složitá, ano, ani já neznám jednoduché řešení, neříkám nikomu, co má dělat. A je jasné, že Rusko napadlo Ukrajinu. Jen říkám, že mi schází v strategii slovo mír.

Lidovky.cz: Ačkoli jste si s vládou před pár dny málem vytrhali všechny vlasy a vyškrábali oči, tak i od jejích bezpečnostních expertů slyším jistý respekt, že za vás se pohnuly některé letité zbrojní zakázky. Koupily se izraelské radary, protivzdušná obranu, francouzské dělostřelectvo i třeba první vrtulníky ze Spojených států. Dnes naopak koalice chystá ještě větší zbrojní nákupy - což jsou investice a obchody, na nichž je nutná shoda všech politických sil. Vy jste sice opozice, ale máte zdaleka největší poslanecký klub, skoro jako dvě největší vládní partaje dohromady. Podporujete tyto dlouholeté projekty, jako jsou tanky z Německa, drony z Izraele, stíhačky z USA? Nebo má být Česko pacifistickým ostrůvkem?

Ne ne ne, to rozhodně ne. Ale musíme přemýšlet realisticky. Já jsem osobně vysvětloval americkému prezidentovi Trumpovi, když jsem zastupoval prezidenta Zemana na summitu NATO, že chápu, že závazek je v procentech, ale že je důležité mluvit o absolutních částkách výdajů, protože HDP se každý rok mění. Když jsem nastoupil do vlády v roce 2014 tak výdaje na obranu byly 42 miliard, což bylo tehdy 1,08% HDP. Když jsme končili v roce 2021, byly výdaje víc než o 100 % vyšší, tedy 85,3 miliard, a činilo to pouze 1,39 % HDP.

Například pro lucemburského premiéra, který má armádu o 1000 mužích a ženách, jsou proto dvě procenta HDP úplně jiná částka než pro Českou republiku.

Dlouhodobě tvrdím, že armáda by měla mít výjimku z hlediska pořizování vojenského materiálu. Že to nelze dělat podle klasického systému veřejných zakázek. Ale samozřejmě musíte zajistit, aby nikdo nekradl a nebral provize.

U bojových vozidel pěchoty (BVP), tam byla chyba, že šly do veřejné výběrové soutěže. Ty se většinou vlečou, pak se někdo odvolá, pak to někdo napadne. Systém nákupu vláda od vlády, nikoli desetiletá veřejná soutěž, je správný. Koukněte se na Polsko, to staví největší armádu v Evropě, bude mít víc tanků než Francie, Německo a Británie dohromady. To je skoro neuvěřitelné.

Takže pokud armáda potřebuje F-35 (špičkové americké stíhačky) nebo Leopardy (německé tanky), tak ať je mají, pokud to vychází dobře. Ale zase není možné, aby zároveň nebyly peníze pro lidi, abychom jim pomohli s inflací a výdaji na energie. Vždyť vláda škrtla i 1,8 miliardy na slevy na jízdné, což z hlediska ostatních výdajů byla směšná částka. A udělala to jen proto, že slevu 75 % pro důchodce a studenty prosadila naše vláda.

Na těch BVP mne mrzí, že se nám to nepodařilo udělat společný podnik s dodavatelem BVP, aby se vyráběly v ČR a český průmysl z toho profitoval. V roce 1937 jsme byli jedním z největších výrobců zbraní na světě, bohužel po roce 1989 jsme tuto skvělou průmyslovou výrobu zrušili. Když se zbrojní zakázky vyrábějí „doma“, vydělává na tom celá země.

Takže tohle podporujeme a já jsem veřejně řekl paní ministryni obrany Janě Černochové (ODS, pozn. red.), že jestli se jí podaří dostat v roce 2025 rozpočet armády na dvě procenta HDP, tak že před ní smeknu a budu jí gratulovat. To platí. Musíme budovat armádu, musíme budovat vlastní bezpečnost.

Sice je k tomu A vždycky potřeba říct to B, třeba když paní ministryně řekne, že získala zdarma osm vrtulníků, tak je třeba říci, že to je z havajské základny, kterou Američané zrušili, a že do nich bude potřeba dost investovat, ale v principu jsme pro modernizaci armády a za naší vlády jsme pro to udělali maximum. Navíc jsme poslali tolik zbraní na Ukrajinu, že musíme taky nějaké sehnat pro vlastní armádu.

Lidovky.cz: Minulý týden jste se pokusili vyslovit nedůvěru vládě. Pokud kritizujete, že vláda uprostřed krize nic nedělá, jaký má smysl uprostřed bouře hodit kapitána přes palubu?

Ale vždyť Petr Fiala není žádný kapitán! To přece vidí úplně každý, říkají to i lidi, kteří chodí na vládu! My jsme byli menšinová vláda, ale když byla covidová krize, tak jsme zasedali klidně i několikrát za den i o víkendech.

Lidovky.cz: Kdyby se vám podařilo opravdu vládu shodit, co byste dělali dál? Země by byla bez vlády, bez většiny schopné schvalovat zákony. Copak by taková situace mohla uprostřed krize komukoli prospět?

Kdyby vláda Petra Fialy padla, což nepředpokládám, tak bych se objednal u pana prezidenta a řekl mu, že naše stínová vláda je připravená nastoupit a rychle vyřešit problémy naší země. Řada by byla na prezidentovi, aby buď jmenoval předsedu úřednické vlády a chystaly by se předčasné volby, nebo by musela přijít nějaká jiná vláda této koalice. To ale není otázka na mě.

Lidovky.cz: Jak to, že ne? Vy jste ji chtěl shodit, kdyby se to povedlo, byl byste to vy, kdo je odpovědný za nastalou situaci a bezvládí.

Však ano, já jsem krizový manažer, zažil jsem povodně 1997, 2002 a 2013, když se mi valila voda do chemiček, zažili jsme několik výbuchů v chemičkách a další průšvihy. V krizi můj manažerský výkon stoupá a rychle rozhoduji podle doporučení kolegů a vlastního selského rozumu.

Lidovky.cz: No právě. Takže lépe než kdokoli jiný víte, že v krizi každá firma či zem potřebuje jasné vedení, nikoli bezvládí.

Ano, proto jsem vám taky řekl, že bych byl se stínovou vládou okamžitě připraven zemi vést. Ale opravdu vést, ne o tom jen mluvit. Vždyť ta současná vláda je bezradná a nekompetentní, pan premiér nic neřídí. Vládu řídí pan Stanjura, který neustále říká, že nejsou peníze. A úplná katastrofa je pan Síkela. Arogantní bankéř, který za těch devět měsíců vůbec nepochopil, že ministr je tu pro lidi, že je jejich zaměstnancem. Vrcholem je, že stejně arogantní jako doma je i na Radě ministrů EU, které předsedá.

My jsme představili, co bychom dělali, kdybychom teď vedli tuto zemi. Slováci se už 16. února domluvili se Slovenskými elektrárnami, že od 1. ledna 2023 bude jedna kilowatthodina zastropována na 61,20 eura. To je těch 1500 Kč za MWh, které stále navrhujeme a které dávají výrobci na bázi jádra nadstandardní zisk. Na bázi uhlí je to podobné, pokud prosadíme minimální cenu emisních povolenek, která má na to velký vliv, pokud je zastropujeme například na 20 eurech. O tom jsem mluvil už v září 2021 a opakovaně prosazoval na Evropské radě, psal jsem dopisy všem premiérům, předsedkyni Komise i předsedovi Evropské rady.

Hned po informaci ze Slovenska jsem vystoupil 18. února ve sněmovně a řekl jsem, ať to zastropování pan Síkela zařídí. Měli to taky udělat v únoru jako Slováci, tím by odradili výrobce prodávat elektřinu na příští rok. Přece není možné, aby tři výrobci elektřiny měli gigantické zisky, které platí občané a firmy, a vláda ještě těm výrobcům půjčuje další stovky miliard, které potřebují na nesmyslné obchodování na lipské burze.

Česká vláda je jediná, která to neřeší a nedělá nic. (Rozhovor vznikal před 12. 9., kdy vláda oznámila cenové stropy na proud i plyn – pozn. red.) Už dávno měla svolat zasedání Evropské rady. Ne to řešit s Ursulou von der Leyen (předsedkyně Evropské komise – pozn. red.), ale s Charlesem Michelem (předseda Evropské rady – pozn. red.) a premiéry jednotlivých zemí. Pan premiér se probudil až po létě a když 9. září Rada EU žádný výsledek nepřinesla, což jsme samozřejmě věděli, tak ušili narychlo národní řešení, které ještě na konci srpna tak tvrdošíjně odmítal. Chyba ale je, že pan premiér nikam nejezdí, s nikým nemluví, on dokonce v prvním pololetí dvakrát neměl čas ani na Emmanuela Macrona, vedle kterého sedí na Radě. Pan Fiala by byl výborný ministr zahraničních věcí, mnohem lepší než pan Lipavský. Ale není dobrý premiér, on neumí řídit, rozhodovat, dávat úkoly, kontrolovat termíny, všechno odkládá.

Lidovky.cz: Máte diplom z VŠE, znáte Marshallovy nůžky, graf s křivkami nabídky a poptávky. Když vláda přikáže vaší bývalé firmě prodávat vodňanské kuře za 25 korun, tak ho každý bude chtít – poptávka vzroste. Proč by se nestalo to samé se zastropovanou cenou elektřiny?

Nikdo nebude kupovat víc elektřiny, když už takhle je všechno drahé. Zdražuje jídlo, bydlení, nikdo nebude utrácet víc, kupovat víc, než co nezbytně potřebuje.

Lidovky.cz: Když bude stát megawatthodina 1500 korun, tak bude chtít elektřinou topit a ohřívat vodu každý, i ten, kdo má plyn, dřevo, pelety, tepelné čerpadlo...

Ano, musíte stanovit jasná pravidla. Jsme-li ve stavu ohrožení, občané i firmy, tak pokud nechceme, aby se nám zhroutily firmy, živnostníci i domácnosti, tak musíme najít způsob, aby byl dostatek plynu a elektřiny za ceny, jak je mají v jiných členských státech. Stát na to má nástroj, má ČEZ, hlavního a nejlevnějšího výrobce elektřiny. To ale vláda nechápe, respektive nechce chápat. Dobře ví, kdo z toho má profit.

Lidovky.cz: Jak to děláte, že vás tolik lidí nenávidí, křičí na vás na mítincích a udělají cokoli, abyste již žádnou funkci nezískal?

Tu nenávist vyvolávají vybraní novináři a komentátoři, kteří mě bytostně nesnášejí, protože jsem koupil Mafru. Já tomu také říkám „polistopadový kartel“. To jsou vybrané struktury, kterým jsem buď překazil rozkrádání státu, nebo mezi které jsem prostě nezapadl. Když jsme šli do vlády s ČSSD, tak si mysleli, že budeme spolu „dělat kšefty“ tak, jak to bylo za opoziční smlouvy.

A když jsem odmítl, tak na mne připravili vymyšlené kauzy jako Čapí hnízdo, zaklekávání firem finanční správou, korunové dluhopisy, že si vedu nějaké tajné složky, že jsem byl agentem StB, že jsem nechal unést syna na Krym, že jsem vynášel informace kolem prodeje bulharské části ČEZ, že ovládám média, že můžu za otravu ryb v Bečvě, že mám zámeček, který není žádný zámeček, je to normální vila, jen se jmenuje Chateau – nic z toho nemá cokoli společného s mojí politickou kariérou. Co jsem ministr, premiér, poslanec, nemají na mne vůbec nic, tak se snaží vyrobit kauzy z věcí starých 13, 15 let, kdy jsem v politice nebyl. Z celé mojí politické kariéry nedokázali vyrobit vůbec nic, protože mám absolutně čistý stůl.

A kdyby nepřišel covid, kvůli němuž jsme ztratili voliče, a nebýt pomlouvačné kampaně ve vybraných médiích a antibabišovských pořadů v ČT, tak bychom ten polistopadový kartel porazili znovu. Teď tradiční strany ovládají všechno – sněmovnu, Senát, vládu, mají předsedu Ústavního soudu a chtějí prosadit i svého prezidenta.

Lidovky.cz: Opravdu tomu věříte? Vždyť se vám za čtyři roky, co jste byl ministr financí, a čtyři roky, co jste byl premiér, nepodařilo vyměnit ani šéfa ČEZ, ani šéfa VZP. Většina se vždycky postaví proti a bude hájit status quo, ať už se jej bude pokoušet zbourat Babiš, Bartoš nebo nějaký jiný „nový sekáč“...

To je sice správná otázka, ale musíte vnímat, že moje vláda byla menšinová, a museli jsme brát ohled i na další strany. Takže spoustu věcí jsme prostě nemohli udělat.

Lidovky.cz: Minulé parlamentní volby vás nejen těsně porazila koalice Spolu, ale vaše masivní kampaň vyzmizíkovala KSČM i ČSSD, vašeho nejbližšího spojence. Neuznáte zpětně, že jste si pod sebou podřízli větev?

To nebyla naše chyba.

Lidovky.cz: Tak koho? Kdo jiný řídil vaši kampaň?

To byla chyba protihamáčkovského křídla ČSSD, které nikdy neuznalo, že naše společná vláda s ČSSD byla úspěšná. Když jsme navýšili důchody nebo platy a lidem jsme to říkali, tak oni to měli prodávat s námi, a ne pouze naši vládu kritizovat. Rozhádaná strana odradí vždycky ohromný počet vlastních voličů.

A jinak náš výsledek byl zázrak, vzhledem k té obrovské kampani proti nám. Navíc do toho přišel Šlachta, který je posedlý svým celoživotním snem, že bude policejním prezidentem. Takže ano, propadl milion hlasů, ale my jsme mohli jen za to, že vypadli komunisté. To je paradox, co? Kavárnou nenáviděný Babiš zbavil parlament komunistů. Na rozdíl od ní, která o tom od revoluce jenom žvaní.

Lidovky.cz: Proč tak dlouho váháte s rozhodnutím o prezidentské kandidatuře?

Proč? Všechno to má nějaký vývoj a hnutí si musí říct, co je důležité, co je priorita. Priorita hnutí je vrátit se do vlády. Dneska už lidé pochopili, že když jsme byli ve vládě, tak jsme měli výsledky, dělali jsme všechno pro lidi, protože proto tu vláda je. Pokud paní Pekarová říká, že vláda tu není pro lidi, tak fakt nevím, pro koho jiného by tu vláda měla být. A do roku 2019, než přišel covid, jsme měli výborné ekonomické výsledky, zadlužení klesalo, rozpočet byl několikrát dokonce v plusu.

Lidovky.cz: Co z toho plyne pro vaši možnou kandidaturu na hlavu státu?

Prezident má omezené pravomoci... Z hlediska mé osoby je to směs různých reflexí, hlavně kvůli soukromému životu. Deset let jsem věnoval této zemi, pracoval jsem víc, než když jsem pracoval sám pro sebe, leckdy to bylo 16 i 20 hodin denně, víkendy i svátky. Všechny svoje příjmy z politiky jsem posílal a stále posílám samoživitelkám. Hnutí funguje, je tam plno schopných lidí, kteří by mohli kandidovat na prezidenta.

Lidovky.cz: Jako třeba?

Alena Schillerová, Karel Havlíček, Radek Vondráček... Hnutí určitě bude mít svého kandidáta, který nebude závislý na sponzorech s ekonomickými a jinými zájmy, jak tomu je u ostatních kandidátů s výjimkou jednoho.

Lidovky.cz: Takže je možné, že byste vrhli víc sil do úsilí být ve vládě?

Lidé potřebují nějakou naději, nějaký směr, a to jim tato vláda nedává. Naopak kvůli ní mají strach o svou budoucnost.

Lidovky.cz: Takže je možné, že byste vy nekandidoval na prezidenta a pokusil se spíše stát znovu premiérem?

Ne, ne, ne, to není o mně, to je o hnutí. Jsem rád, že jsem vybudoval hnutí, které tu funguje, které je úspěšné, a hnutí si musí říct, kterého kandidáta kam doporučí. Priorita je pracovat pro lidi a my teď v kampani přesně ukazujeme na 28 bodech, co bychom dělali: například zastropovali bychom ceny elektřiny, zrušili televizní poplatky pro důchodce a invalidy, tak jak to teď udělali ve Francii, zvedli rodičovskou z 300 na 400 tisíc. A přiznejme si, že prezident má poměrně omezené pravomoci.

Lidovky.cz: A kdyby hnutí rozhodlo, že paní Schillerová má být prezidentkou, protože na ni lidé tolik nekřičí jako na vás, a vy, že jste ten správný manažer pro krizi?

Určitě o tom musí rozhodnout předsednictvo a naši poslanci. Opakuji, to není o mně. Já nevím, co udělám, bude to kolektivní rozhodnutí hnutí. Vláda má 108 poslanců. Jediní, kdo by ji mohli chtít opustit, jsou Piráti, protože je organizovaný zločin STAN účelově podvedl, vykroužkoval je a oni mají jen čtyři křesla – zatímco STAN má 34 poslanců.

A pan premiér Fiala je v kleštích, protože bez STAN nemá vládu, přitom je to, znovu opakuji, obdoba Věcí veřejných. Tehdy si Vít Bárta našel loutku, Radka Johna, toho dal na plakáty, ale vládl on. Tady je to zase Redl, který to založil přes Gazdíka a Polčáka a na plakáty strčili Rakušana. Ale i kdyby Piráti odešli, vláda má stále 104 hlasů.

Lidovky.cz: Máme tady velkou část populace, která považuje vás nebo třeba prezidenta za svého mluvčího. Kdybyste nekandidoval, nenecháváte tyto voliče na holičkách?

Já mám za sebou 204 výjezdů a ještě tak 24 před sebou. A s tou zhoršující se situací lidí a při pohledu na naprosto neschopnou vládu za mnou chodí čím dál víc lidí a říká: „Nekandidujte na prezidenta, potřebujeme vás zpátky jako premiéra!“ Lidé si pamatují, že když jsem byl premiérem, tak jsem věci řídil, vláda rozhodovala rychle. Jsem manažer a vím, že věci je potřeba rozhodovat a dělat, nikoli jenom vysílat signály.

Lidovky.cz: A co těm lidem odpovídáte?

Že uvidíme.

Lidovky.cz: Takže to není vyloučené.

Úplně to nemůžu vyloučit, když vidím tu zoufalost, bezradnost a neakčnost stávající vlády. Jsem manažer, premiérská role mi sedí víc. Ale to neznamená, že by vládě nemohla předsedat paní Schillerová nebo pan Havlíček, ti by to zvládli určitě taky.