Babiš, který v minulé prezidentské volbě v roce 2023 ve druhém kole prohrál s Petrem Pavlem, začátkem letošního července vyloučil, že by příště proti Pavlovi kandidoval. Kandidaturu na prezidenta zatím nikdo neoznámil. Pavel zatím pouze opakovaně naznačil, že opětovnou kandidaturu zvažuje. Definitivně se chce rozhodnout příští rok.
Veřejnost je v otázce očekávané Babišovy kandidatury rozdělená, 49 procent lidí ji považuje za pravděpodobnou, 45 procent za nepravděpodobnou.
Voliči ANO si přejí stranického kandidáta
Podle průzkumu STEM/MARK, jehož výsledky ve středu zveřejnil server Seznam Zprávy, si 84 procent voličů hnutí ANO přeje stranického prezidentského kandidáta. Jasným favoritem je pro ně Babiš. Volilo by ho 83 procent dotázaných voličů ANO, píše server. Další místa obsadili ministři průmyslu a financí Karel Havlíček a Alena Schillerová. Čtvrtou a pátou příčku obsadili bývalí prezidenti Miloš Zeman a Václav Klaus.
Zatímco voliči napříč politickým spektrem by podle Medianu Babišovi příliš šancí na zvolení nedávali, voliči ANO vidí situaci jinak. Pokud by kandidoval, 60 procent veřejnosti se domnívá, že by volbu nevyhrál, zatímco jeho vítězství očekává 24 procent. Tento názor převažuje napříč politickým spektrem, výjimkou jsou však voliči ANO, mezi nimiž jsou názory prakticky vyrovnané. Čtyřicet procent očekává Babišovo vítězství a 39 procent jeho porážku.
Většina společnosti, 70 procent, očekává, že Babiš zůstane u moci minimálně do sněmovních voleb v roce 2029, uvedl Median.
Zeman znovu rozmýšlí, ve hře je i Vondráček
Mezi jmény, která se v souvislosti s volbou hlavy státu objevují, je také místopředseda ANO Radek Vondráček. Jeho kandidaturu doporučil bývalý prezident Miloš Zeman, podle nějž by byl Vondráček „optimálním“ kandidátem.
„Úvahy o kandidatuře jsou mimo můj zorný úhel,“ reagoval následně Radek Vondráček ve vyjádření pro iDNES.cz. Podle něj je nyní důležité najít silného koaličního kandidáta a o jeho výběru musí rozhodnout celé hnutí ANO, případně koalice. Slova podpory ho však dle jeho slov potěšila.
Možnost další kandidatury nevylučuje ani sám bývalý prezident. Zeman před měsícem v rozhovoru pro iDNES.cz přiznal, že ho myšlenka na třetí kandidaturu stále láká a „v koutku duše“ o ní uvažuje. Zároveň ale s odkazem na svůj věk uvedl, že by „neměl být českým Bidenem“. Zemanovi je nyní 82 let.
Konečné slovo o další možné kandidatuře na Hrad chce exprezident oznámit podle pravidel prezidentské volby, z nichž vyplývá i termín oznámení kandidatury.
Pavel vykonává pětiletý mandát od inaugurace v březnu 2023. Podle ústavy nemůže být nikdo zvolen víc než dvakrát za sebou. Průzkum Median se uskutečnil prostřednictvím online dotazování na začátku září a zúčastnilo se ho tisíc respondentů.