Poslušně hlásím, máme splněno. V pondělí podepisujeme, jásá Babiš

Autor:
  10:25
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš ve videu na sociálních sítích prohlásil, že mají splněno. Připomněl, že v pondělí se svými partnery podepíší koaliční smlouvu, dohodnuté je i programové prohlášení vlády. „Co jsem slíbil, splním,“ řekl.

„Poslušně hlásím, že máme splněno. Potom, co jsme si do pěti pracovních dnů od voleb rozdělili resorty, máme domluvenou koaliční smlouvu, úplně stejnou jako v minulosti, takže ji budou podepisovat všichni poslanci,“ shrnul sestavování budoucí vlády šéf hnutí ANO Andrej Babiš.

Připomněl, že smlouva se bude podepisovat v pondělí, kdy také začne ustavující schůze nové Poslanecké sněmovny. „Koalice se domlouvá v pohodě, máme shodu,“ řekl ve videu. Zároveň věří, že příští týden budou zvoleny orgány dolní komory.

Předseda ANO rovněž zopakoval, že se uskupení dohodla na programovém prohlášení vlády. To v pátek obdržel do datové schránky Pražský hrad.

Redakce iDNES.cz má dokument k dispozici. Mezi body je například znovuzavedení EET, vrácení slev na jízdné pro seniory a studenty na 75 procent či zastropování odchodu do důchodu na 65 let.

„Jedno si pamatujte. Já co jsem slíbil, splním. Já vás nikdy nezradím,“ řekl na závěr videa Babiš.

