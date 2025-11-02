Poslušně hlásím, máme splněno. V pondělí podepisujeme, jásá Babiš

„Poslušně hlásím, že máme splněno. Potom, co jsme si do pěti pracovních dnů od voleb rozdělili resorty, máme domluvenou koaliční smlouvu, úplně stejnou jako v minulosti, takže ji budou podepisovat všichni poslanci,“ shrnul sestavování budoucí vlády šéf hnutí ANO Andrej Babiš.
Připomněl, že smlouva se bude podepisovat v pondělí, kdy také začne ustavující schůze nové Poslanecké sněmovny. „Koalice se domlouvá v pohodě, máme shodu,“ řekl ve videu. Zároveň věří, že příští týden budou zvoleny orgány dolní komory.
Předseda ANO rovněž zopakoval, že se uskupení dohodla na programovém prohlášení vlády. To v pátek obdržel do datové schránky Pražský hrad.
Redakce iDNES.cz má dokument k dispozici. Mezi body je například znovuzavedení EET, vrácení slev na jízdné pro seniory a studenty na 75 procent či zastropování odchodu do důchodu na 65 let.
„Jedno si pamatujte. Já co jsem slíbil, splním. Já vás nikdy nezradím,“ řekl na závěr videa Babiš.