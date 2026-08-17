„Zajdeme do kina?“ Andrej Babiš vyhlásil soutěž, deset výherců může jít s ním

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  20:18
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ilustrační snímek | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Vskutku kontaktní formu politické kampaně zvolil Andrej Babiš, který na sociální síti Instagram láká své příznivce na soutěž o lístky do kina. Podmínky jsou jednoduché – stačí napsat do komentáře pod příspěvek svůj oblíbený film a také nezapomenout sledovat profil premiéra.

„Zajdeme zase do kina? Napište mi, jaký je váš oblíbený film, a dejte mi follow,“ píše Babiš na Instagramu. Deset výherců plánuje oznámit za týden.

Příspěvek předseda vlády zveřejnil v pondělí okolo sedmé hodiny večer a za hodinu se pod ním objevilo přes 800 komentářů.

Zúčastníte se soutěže?

Ne všichni se v nich však svěřují se svým oblíbeným snímkem. „Miliardář, co řve v lese a za miliardy si koupí popcorn a pozve 10 (!!!) lidí do kina,“ vytýká premiérovi nápad jedna z diskutujících žen. „Začněte něco dělat, tyhle hovadiny ničemu nepomůžou,“ vzkazuje další a jiní dodávají, že jim stačí cirkus, který způsobuje v politice.

Naopak stoupenci premiéra jsou nadšení, s Babišem by rádi zašli na Odysseu, Spidermana nebo legendárního Kmotra. „S Vámi, pane Babiši, jdu do kina klidně i jen na popcorn,“ dodává jeden z komentujících.

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