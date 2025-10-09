Soud požádal Sněmovnu o vydání Babiše v kauze Čapí hnízdo

Autor: ,
  13:16
Soud ve čtvrtek poslal do Sněmovny žádost o vydání šéfa hnutí ANO Andreje Babiše ke stíhání v kauze Čapí hnízdo. Informaci redakci iDNES.cz potvrdila mluvčí soudu Kateřina Eliášová. Babiš získal imunitu po volbách do Poslanecké sněmovny.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš jednal s prezidentem Petrem Pavlem. Informoval ho o tom, jak postupují jednání o možné nové vládě ANO s SPD a Motoristy sobě. (9. září 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Babiš opětovně získal ve volbách do Poslanecké sněmovny mandát, a tím i imunitu. Dolní komora ho už třikrát ke stíhání vydala.

Poslance ani senátora nelze podle ústavy trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Babiš už dříve uvedl, že Sněmovnu o své vydání nepožádá. Kauzu označuje za politický proces, vinu dlouhodobě odmítá.

Předseda SPD Tomio Okamura avizoval, že jeho hnutí Babišovo vydání nepodpoří. ANO s SPD a s Motoristy jedná o podobě budoucí vlády. Ve dvousetčlenné Sněmovně by strany měly většinu 108 hlasů.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.