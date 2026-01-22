Po Macronovi praskla žilka v oku i Babišovi

Andrej Babiš na svůj zdravotní problém upozornil už ve videu z Davosu zveřejněném na sociální síti X . Zmínil, že ho postihla nepříjemnost v podobě prasklé žilky v oku. Stejný problém má v současnosti i francouzský prezident Emmanuel Macron.
Babiš ve středu poznamenal, že na rozdíl od Macrona zatím nenosí sluneční brýle, které francouzská hlava státu v posledních dnech často využívala při veřejných vystoupeních. „Mně shodou okolností taky praskla žilka, ale brýle nemám, tak snad zítra,“ uvedl ve videu.
O den později se premiér objevil na čtvrteční tiskové konferenci po jednání vlády s odbory o růstu platů ve veřejném sektoru a státní službě. Právě tam bylo patrné výrazné zarudnutí jeho pravého oka. Nad rámec předchozího vyjádření však Babiš svůj zdravotní stav nijak nekomentoval.