Po Macronovi praskla žilka v oku i Babišovi

Premiér Andrej Babiš se po návratu ze Světového ekonomického fóra v Davosu objevil se zakrváceným okem. Přiznal, že mu v něm praskla cévka a situaci přirovnal k případu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který se na veřejnosti už několik dní objevuje především ve slunečních brýlích.
Tisková konference po jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve veřejném sektoru a státní službě. Na snímku premiér Andrej Babiš. (22. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Andrej Babiš na svůj zdravotní problém upozornil už ve videu z Davosu zveřejněném na sociální síti X . Zmínil, že ho postihla nepříjemnost v podobě prasklé žilky v oku. Stejný problém má v současnosti i francouzský prezident Emmanuel Macron.

Francouzský prezident Emmanuel Macron na ekonomickém fóru v Davosu. (20. ledna 2026)

Babiš ve středu poznamenal, že na rozdíl od Macrona zatím nenosí sluneční brýle, které francouzská hlava státu v posledních dnech často využívala při veřejných vystoupeních. „Mně shodou okolností taky praskla žilka, ale brýle nemám, tak snad zítra,“ uvedl ve videu.

O den později se premiér objevil na čtvrteční tiskové konferenci po jednání vlády s odbory o růstu platů ve veřejném sektoru a státní službě. Právě tam bylo patrné výrazné zarudnutí jeho pravého oka. Nad rámec předchozího vyjádření však Babiš svůj zdravotní stav nijak nekomentoval.

