Merkelová v úterý večer vystoupila v Praze na veřejné debatě u příležitosti vydání svých memoárů Svoboda „Od konce své funkce jsem tu poprvé a jsem velice ráda,“ pronesla s úsměvem a dodala, že cestování inkognito bohužel už není možné, lidé ji totiž stále poznávají.

Merkelová se v rozhovoru dotkla celé řady témat. Od motivace vstoupit do politiky přes klíčová rozhodnutí svého působení až po pohled na současnou situaci v Evropě.

„Studovala jsem fyziku. Kdybych žila ve svobodných podmínkách, možná bych se stala učitelkou nebo psycholožkou. Ale stát vám tehdy do všeho mluvil. Když přišla příležitost dělat něco komunikativnějšího, šla jsem do toho,“ vysvětlila bývalá kancléřka svou cestu do politiky. Zároveň podotkla, že jako žena z bývalé NDR reprezentovala v západoněmeckém prostředí hned tři menšiny. „Byla jsem mladá, byla jsem žena a byla jsem z NDR,“ pousmála se Merkelová v úterý večer v Praze.

Velká část debaty se podle očekávání točila kolem tématu migrace, zejména v souvislosti s rokem 2015. Merkelová přiznala, že právě tehdy začala přemýšlet o potřebě vydat knihu.

„Rozhodnutí o přijetí migrantů bylo tehdy nesmírně důležité proto, jak chápeme Evropu. Dodnes říkám, že musíme společně řešit problém nelegální migrace,“ řekla Merkelová, která taktéž kritizovala země, které tehdy odmítly přijmout byť jen malý počet uprchlíků.

„Pro Maďarsko jsem neměla žádné pochopení, že se nechtělo podílet na řešení migrace. Myslím, že nikdo se nevydá na cestu přes Středozemní moře, kdyby za ním nebyla nulová perspektiva. Proto nemám a neměla jsem pochopení, když některé země nechtěly nikoho přijmout. Každý měl přispět. To, že jich kvůli mému selfie přijelo víc, z čehož mě někteří vinili, byla pomatená víra,“ dodala neústupně bývalá kancléřka.

K mnohým výtkám, které se k jejímu rozhodnutí otevřít hranice vztahují, se postavila s pokorou. „Když se ohlédnu zpět, nedokážu si představit, že bych rozhodla, že uprchlíky pošleme zpět do Rakouska nebo Maďarska pomocí vodních děl,“ dodala Merkelová.

„V politice jsem byla často kritizována, že se nedokážu rychle rozhodnout. Chytit příležitosti za pačesy je přitom v politice velmi důležité. Takže i v politice jsem se nakonec rozhodla. Jen jsem si to potřebovala dobře rozmyslet, abych pak nelitovala svého rozhodnutí,“ obhajovala Merkelová i tuto stížnost, kterou si za dob svého působení několikrát vyslechla.

Nejmocnější žena světa? Abstraktní titul

V oblasti zahraniční politiky se Merkelová vrátila k období před válkou na Ukrajině a obhajovala snahu udržovat diplomatické vztahy s Ruskem. „Cílem tehdy bylo mimo jiné udržet i diplomatické vztahy. Soustředit se jen na odstrašení není správné, i když je to také důležité,“ začala Merkelová.

„Rusku se nedaří vyhrát válku čistě vojensky, i tak bude ale potřeba dojít k vyjednávání míru, o tom jsem přesvědčena. Německo se snažilo o diplomatické snahy a ostatní země byly jen rády, že za ně někdo mluví,“ pokračovala bývalá německá kancléřka, svého času označovaná za nejmocnější ženu světa.

„Tento titul byl abstraktní. Moc kancléřky je omezená, a proto občas vznikaly ideály, které byly mému ideálu vzdálené,“ přiznala skromně Merkelová.

V debatě zaznělo i varování před sílícím populismem. Podle Merkelové se nevyřeší současné problémy tak, že si společnost „nechá vnutit agendu populistů.“ Během debatního večera Merkelová motivovala taktéž mladou generaci k politické angažovanosti. „Musíte mít rádi lidi. Nesmíte prosazovat sami sebe. V demokracii musíte přesvědčit většinu, jinak je to diktatura,“ prohlásila.

Angela Merkelová byla první ženou ve funkci spolkové kancléřky Německa, úřad zastávala v letech 2005 až 2021. V roce 2024 vydala své memoáry Svoboda (Freiheit), které vznikaly při rozhovorech s její dlouholetou poradkyní Beate Baumannovou.