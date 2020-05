Zeman se rozhodoval i podle věku kandidátů, uvedla Benešová k výběru předsedy Nejvyššího soudu

Praha Prezident Miloš Zeman vybral za nového předsedu Nejvyššího soudu (NS) Petra Angyalossyho i kvůli jeho nižšímu věku. V pořadu Partie na televizi Prima to v neděli řekla ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). Angyalossymu je 56 let, místopředsedovi Mezinárodního trestního soudu v Haagu (ICC) Robertu Fremrovi, kterého navrhovala ministryně a jehož podporovala i řada odborníků, je 62 let.

Šéfem Nejvyššího soudu se stal Angyalossy. Zeman vybíral ze čtyř kandidátů Výběr předsedy NS je v přímé kompetenci prezidenta. Benešová v neděli řekla, že jí Zeman výběr zdůvodnil věkem kandidátů. „Problém je v tom, že kdyby tam dal některého ze starších, vytýkala by se mu minulost. Tenhle přišel v porevoluční době do justice,“ řekla ministryně o prezidentových argumentech. Zopakovala, že sama považovala za nejlepšího kandidáta Fremra. „Někdo může mít jiný názor, prezident ho měl,“ řekla. Zeman podle ní uplatnil kritérium, které ona sama při výběru nepoužívala.

Benešová zdůraznila, že proti Angyalossymu nemá žádné výhrady. „Já četla jeho životopis, prošel všemi stupni soudnictví, určitě odborné předpoklady má. Žádná závadová činnost nebo nějaké podezření, že by někomu nadržoval, tam nikdy nebylo,“ řekla. Je připravena s novým předsedou NS spolupracovat, při jeho jmenování na Pražském hradě se dohodli na společné schůzce.