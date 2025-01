Oceněná fotografka MAFRY Boháčová: Pocity jsou různorodé, dopadá to na mě

Anna Boháčová se jako jediná fotografka po tragédii dostala k záchranářskému vozu Golem před Rudolfinem naproti filozofické fakultě. Policie tam odváděla studenty a učitele s rukama nad hlavou. Na snímcích zachytila právě tento okamžik i ošetřování zraněných.

„Fotím jen pár let na rozdíl od mých kolegů a je mi velkou ctí, že mezi nimi můžu být. Pocity jsou ale různorodé. Mám první místo v tak důležité kategorii, ale zároveň fotografie jsou z akce, která není ničím pozitivní,“ komentovala svou výhru Boháčová.

„Na člověka to pořád dopadá. Zemřeli tam lidé mého věku. Lidé blízcí mým blízkým, kamarádi mých kamarádů. Když jsem to fotila, emoce jsem nevnímala, ale potom se mi to vrátilo. A i teď si pořád říkám, jak se to mohlo stát,“ řekla oceněná fotografka.

V ten den fotila na radnici Prahy 3, když jí zavolali z redakce, že má nasednout do auta. Od kolegů dostala informaci, aby vyrazila k Mánesovu mostu, protože se tam střílí. Později v autě zjistila, že informace nebyla přesná, střelec je v budově Univerzity Karlovy na náměstí Jana Palacha. Zatímco popojížděla v kolonách, pochopitelně přemýšlela nad tím, jestli to tam pro ni nebude nebezpečné. Smíšené byly i názory kolegů, zda by se k místu měla přibližovat.

„Z jedné strany na mě apelovali, ať tam nechodím, protože se tam střílí. Z druhé strany, ať tam jdu. Mísilo se to ve mně, neměla jsem ani přesné informace. Nevěděla jsem, jestli ten člověk je už mrtvý, nebo pořád střílí,“ zavzpomínala Boháčová.

Čas strávený v dopravní zácpě to vyřešil za ni. Na místo přijela v momentě, kdy už věděla, že střelec je po smrti. Předpokládala ale, že dorazila pozdě. Policejní pásky ji zastavily už u právnické fakulty, ta se nachází asi 300 metrů od filozofické fakulty. Všimla si, že náplavka podél Vltavy směrem k Rudolfinu zapáskovaná není. Tudy se dostala k místu, odkud nafotila vítězné snímky.

„V tom tkví ten rozdíl, v čem jsou mé fotky jiné. Dostala jsem se k sanitkám a měla možnost vyfotit záchranu přeživších studentů a učitelů,“ vysvětlila Boháčová. V dalších dnech dokumentovala pietní akce a před fakultu se vrátila i po roce 21. prosince 2024.

Ceny Czech Press Photo se letos udělovaly potřicáté. Přihlásil se do ní rekordní počet autorů. Celkem 256 autorů nabídlo na čtyři a půl tisíce prací. „To ocenění je pro mě obrovská čest, je to neuvěřitelné na to, jak krátce fotím. Zároveň ta pozitivní emoce se velmi silně mixuje s tím, že soubor fotografií je z jedné z nejtragičtějších událostí vůbec. Beru to s pokorou, ale zároveň si uvědomuju, že to nemůžu brát tak pozitivně,“ dodala.

Boháčová se focení věnuje od střední školy. Pro mediální dům MAFRA začala fotit ještě během studií v roce 2022. Už dříve získala ocenění ČTK pro mladého fotografa v Czech Press Photo za sérii „Happening k masakru v Buči“ nebo cenu Canon za aktualitu „Útok na muzeum“.