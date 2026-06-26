Kdo je Anna Ponomarjovová? Rusko do Prahy vysílá diplomatku s vazbou na Česko

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  12:43aktualizováno  12:43
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Prezident Pavel přijal novou velvyslankyni Ruské federace (26. června 2026). | foto: Kancelář prezidenta republiky - profil X

Anna Ponomarjovová v pátek oficiálně nastoupila do funkce nové ruské velvyslankyně v Česku. Na Pražském hradě předala pověřovací listiny prezidentu Petru Pavlovi a vystřídala Alexandra Zmejevského, kterého ruský prezident Vladimir Putin loni v prosinci odvolal. Hrad uvedl, že slavnostní akt se uskuteční bez účasti médií.

Ponomarjovová patří podle několika zdrojů z české i ruské diplomacie mezi ruské diplomaty s nejhlubší znalostí České republiky. K zemi má podle nich nejen profesní, ale i osobní vztah.

Zdroj z ruské diplomacie uvedl, že se narodila a vyrůstala v Československu. Její otec se podle něj znal s českým komunistickým politikem Josefem Skálou z doby, kdy stál v čele Mezinárodního svazu studentstva. Ponomarjovové otec tehdy působil jako jeho zástupce.

Ponomarjovová už v minulosti působila na ruském velvyslanectví v Praze. Během svého předchozího angažmá kolem roku 2016 byla přítomna při většině významných návštěv ruských představitelů. Díky výborné znalosti češtiny často sama tlumočila a patřila k nejviditelnějším tvářím ruské diplomacie v Česku.

„Dá se brát prakticky jako napůl Češka,“ uvedl pro Voxpot zdroj z české diplomacie, který se s Ponomarjovovou v minulosti setkával. „Česko je pro ni smyslem života, i v Rusku jí říkají Anička,“ dodal.

„Pamatuji si ji jako velmi úslužnou, milou a jazykově perfektně vybavenou. Umí dokonale česky, téměř bez přízvuku,“ řekl Voxpotu bývalý český velvyslanec Petr Kolář, který se s novou velvyslankyní opakovaně setkával.

S nástupem Ponomarjovové končí v Praze dosavadní ruský velvyslanec Alexandr Zmejevskij. Jeho devítileté působení provázelo výrazné zhoršení česko-ruských vztahů, zejména po odhalení okolností výbuchů muničních skladů ve Vrběticích a po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022.

Na rozdíl od své nástupkyně neměl Zmejevskij k České republice bližší osobní vztah. Česky nemluvil a před příchodem do Prahy zastával vysoké diplomatické posty v New Yorku a ve Vídni.

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