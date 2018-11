ANO by v říjnových volbách vyhrálo. Zároveň by s ČSSD procentuálně spadlo

Praha Volby do Sněmovny by v říjnu podle modelu Kantar TNS pro Českou televizi vyhrálo hnutí ANO s 28 procenty, od září však 2,5 procentního bodu ztratilo. Pokles postihl i sociální demokraty, kteří spadli na 6,5 procenta, což je jejich nové minimum. Model v neděli zveřejnila Česká televize (ČT) v pořadu Otázky Václava Moravce.



Piráti by podobně jako předminulý měsíc měli 16 procent, od loňských sněmovních voleb posílili o pět procentních bodů. Třetí ODS by měla 14 procent. Pokles postihl hnutí SPD s říjnovými 8 procenty, Starostové naopak posílili na sedm procent. Těsně za nimi by byli komunisté (7,5 procenta) a lidovci (šest procent), TOP 09 by obhájila místa ve Sněmovně s pětiprocentním ziskem.



Průzkum provedla agentura zhruba rok po loňských sněmovnách volbách, tedy ve dnech od 6. do 26. října na reprezentativním vzorku 1200 respondentů.