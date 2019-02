ANO chystá sněm, ale ne změny. Předseda Babiš nemá protikandidáta, rozhodne se o postech místopředsedů

Praha Elektronické hlasování jako jediný překvapivý moment na nedělním celostátním sněmu hnutí ANO. Ani při jubilejním, pátém setkání delegátů nikdo nevyslyšel přání předsedy strany Andreje Babiše, aby dostal protikandidáta. Nominace do čela svého hnutí získal na všech krajských sněmech. Volba předsedy strany skončí s naprosto předvídatelným výsledkem a v podstatě jen formálním krokem.

Změna se nedá očekávat ani na pozici prvního místopředsedy. Premiérovou pravou rukou je Jaroslav Faltýnek, který bude hájit dosavadní pozici. Mandát na to má od většiny krajů. Přestože se v poslední době zdálo, že se Faltýnek s Babišem vzdalují a silný tandem se rozpadá, krize je zřejmě zažehnána. Ostatně podporu na znovuobsazení postu prvního místopředsedy mu vyjádřil i sám Babiš.



Obhajují stejná jména

S předsedou poslaneckého klubu ANO Faltýnkem nemůže mnoho straníků soupeřit. Zkušený politik, který ve sněmovně vyjednává i s jinými kluby, se osvědčil také během kauzy údajného únosu premiérova syna. Hojně navštěvoval televizní debaty a stál za předsedou. Jeho pozice je ve straně velmi silná, k žádné šokující změně na postu druhé osoby hnutí se tedy neschyluje.

I když podle nominací krajů by se mezi kandidáty na prvního místopředsedu měli objevit také středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová nebo bývalý brněnský primátor Petr Vokřál. Ten však uvažoval, že se kandidatury vzdá a pokoušet se bude znovu uspět na pozici řadového místopředsedy. Jako důvod uvedl své brněnské bydliště, protože druhý muž strany by měl podle něj sídlit v Praze.

O Vokřálovi se v nedávné době spekulovalo jako o možném náhradníkovi ministra dopravy Dana Ťoka nebo ministra školství Roberta Plagy. V této souvislosti nevyloučil možné přestěhování do metropole a případné přijetí ministerské funkce.

Mezi kandidáty na řadové místopředsedy zazněla stará známá jména. Vedle dua Jermanová–Vokřál jsou mezi navrženými ministr životního prostředí a vicepremiér Richard Brabec a předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. V poslední době do fungování strany začali více zasahovat komunální politici. V nominacích se tak ojediněle objevili imoravskoslezský hejtman Ivo Vondrák, šéf pražské ANO Jan Říčař nebo ostravský primátor Tomáš Macura.

‚Nejsme tu pro všechny’

Poslední jmenovaný má odlišné představy o směřování strany, než je její současný trend. Chtěl by ANO více vyprofilovat, a to klidně i na úkor ztráty pár voličů. „Přál bych si, abychom se jasněji ukotvili. Pan předseda říká, že jsme tu pro všechny, já s tím mám problém. Efekt z dobrého vládnutí nechť mají všichni, tak je to správné, ale primárně si myslím, že bychom měli říct, že jsme tady pro ty, kdo jsou ztotožněni snašimi hlavními prioritami, aproto je musíme být také schopni definovat,“ vysvětluje Macura.

Ten je považován za rebela, který by rád otočil kormidlo strany doprava. Hnutí by se podle něj mělo zaměřit na mladé lidi a živnostníky. „Jsme hnutí, které je v laufu, a tím pádem nám tam sodpuštěním nalezla spousta lidí, kteří tam šli čistě kvůli kariéře,“ řekl Macura. Jakou silou vládne on sám i jeho myšlenka na změnu uvnitř strany, se ukáže během hlasování o funkcích místopředsedy.

Řešit se budou eurovolby

Vystoupit s projevem má mimo jiné i europoslankyně Dita Charanzová, která by se s největší pravděpodobností měla stát jedničkou na kandidátce ANO do květnových eurovoleb. Důvěru získala jak od některých krajských sněmů, tak především od předsedy Babiše.

Definitivní seznam aspirantů pro volby do Evropského parlamentu bude jedním z témat sněmu. Před pěti lety vedl hnutí do eurovoleb Pavel Telička, který se později stal místopředsedou Evropského parlamentu. S hnutím se ale rozešel ve zlém. Příčina byla v odlišných pohledech na evropskou i domácí politiku.

Původně se měl sněm konat oden dříve, tedy v sobotu. Kvůli pracovnímu vytížení předsedy strany se musel posunout. Premiér Babiš se rozhodl nakonec zúčastnit bezpečnostní konference v Mnichově. Na rozdíl od sněmu, který se sešel před dvěma lety, bude ten letošní trvat pouze jeden den.