ANO vadí snaha Bendy z ODS přidat do daňového balíčku nižší zdanění loterií

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Poslanci ve středu v prvním čtení kývli na to, že rozpočet na příští rok má mít schodek 295 miliard korun. Nyní budou moci navrhnout přesuny v rozpočtu. O den dříve projednávala Sněmovna daňový balíček, který bude schvalovat příští týden v pátek na mimořádné schůzi.

Na tiskové konferenci se podle mluvčího Martina Vodičky politici ANO vyjádří mimo jiné k tomu, že do daňového balíčku předseda klubu ODS Marek Benda navrhl novelizaci zákona o dani z hazardu. Chce snížit daň z loterií z nynějších 35 procent na 23 procent. Zvýšení této sazby, které Sněmovna schválila před několika lety, označil za účelové.

„Jedná se o věc, která tady byla před třemi lety velmi neférově schválena, kde došlo k dramatickému navýšení u loterií z 23 na 35 procent. Já jsem to pak žaloval u Ústavního soudu, který mi nedal za pravdu, ale řekl, že to je věc zákonodárce. Myslím si, že vzhledem k tomu, jak to tehdy bylo účelové, že bychom se měli vrátit zpátky k původnímu řešení,“ zdůvodnil svůj návrh ve Sněmovně Marek Benda z ODS.