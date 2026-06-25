Nacher nemá ambici vést kandidátku ANO místo Prokopa. Je to čerstvé, říká Rázga

  10:54
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Patrik Nacher (ANO) odpovídá novinářům před zasedáním vlády, která má mimo jiné...

Patrik Nacher (ANO) odpovídá novinářům před zasedáním vlády, která má mimo jiné projednat návrh na zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. (15. června 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Do štábu hnutí ANO přišla trojka pražské kandidátky Barbora Rázga. (24. září...
Lídr ANO na primátora Ondřej Prokop na tiskové konferenci ke kauze bytů. (19....
Poslanci Barbora Rázga a Ondřej Babka při příchodu na sněm ANO (24. ledna 2026)
Do štábu hnutí ANO přišla trojka pražské kandidátky Barbora Rázga. (24. září...
7 fotografií
Hnutí ANO musí najít lídra kandidátky pro komunální volby v Praze poté, co pražský zastupitel Ondřej Prokop po aféře kolem jeho bytů oznámil, že končí a že nebude kandidovat. „Já o to rozhodně neusiluji. Mám jiné priority a plány,“ sdělil iDNES.cz místopředseda Sněmovny Patrik Nacher, který patří mezi nejznámější politiky ANO v hlavním městě.

„Já to dělat nechci a ani mi to nikdo nenabídl,“ odpověděl Nacher na otázku, zda možnost, že by pražskou kandidátku ANO vedl, vylučuje. Dotaz podle něj musí směřovat na vedení hnutí.

Republikový výbor ANO bude kandidátky schvalovat v pondělí.

„Neříká se mi to snadno, ale po zralé úvaze jsem se rozhodl, že dnes skončím ve všech politických funkcích a v nadcházejících volbách už nebudu kandidovat,“ oznámil ve čtvrtek dosavadní kandidát vládního hnutí na pražského primátora Ondřej Prokop.

Několik svých bytů nepřiznal v majetkových přiznáních. Pochybnosti panovaly i o financování jejich pořízení. Vysvětlení po něm požadoval i šéf hnutí ANO Andrej Babiš. „Musíme svolat mimořádný sjezd pražské organizace, kde si musí zvolit nového předsedu,“ reagoval na Prokopovu rezignaci Babiš před odletem na jednání do polského Gdaňsku.

Musíme si to říci nejdříve interně, říká Rázga

Dříve se v souvislosti s tím, kdo by mohla Prokopa v čele kandidátky nahradit, objevila jména poslankyně a pražské zastupitelky Barbory Rázga a také ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

„Já se věnuji své práci na magistrátu a ve Sněmovně, která je pro mě důležitá. Vážím si toho, že si lidé všímají práce, kterou odvádím. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí Ondry je čerstvé, tak nejdříve si musíme vše říct interně,“ uvedla pro iDNES.cz Rázga. Možnost, že by právě ona mohla nahradit Prokopa, tak neodmítla.

Babiš v neděli v debatě na CNN Prima News odmítl, že by měl kandidovat v podzimních volbách v Praze Vojtěch. „Adam Vojtěch je výborný ministr a má moji podporu a určitě nebude kandidovat v Praze, to je nesmysl,“ řekl premiér.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.