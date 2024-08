ANO mlčí o náhradě za obviněného Hrabáče, lídrem ve volbách může být i žena

Primátor Chomutova Marek Hrabáč (zvolený za ANO) opouští budovu okresního soudu, který rozhodoval o jeho vzetí do vazby v souvislosti s kauzou údajného ovlivňování zadávání veřejných zakázek. (8. srpna 2024) foto: ČTK

Hnutí ANO zatím mlčí o tom, kdo nahradí obviněného a do vazby poslaného primátora Chomutova Marka Hrabáče na pozici lídra kandidátky partaje pro blížící se krajské volby v Ústeckém kraji. O nové jedničce se tak jen spekuluje s tím, že by to mohla být i žena. Předchozí Hrabáčova nominace měl být trest pro současného hejtmana.