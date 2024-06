Věřím, že europarlament zatáhne za pomyslnou ruční brzdu, říká Dostálová. Získala nejvíc preferenčních hlasů

Lidovky.cz: Jaké budou vaše první kroky v Evropském parlamentu?

V pondělí večer již mám naplánovanou první schůzku a v úterý je první setkání lídrů, kde se budeme bavit o tom, jaké výbory preferujeme. Na půdě parlamentu hodlám hodně mluvit, protože si myslím, že je spousta věcí, které je potřeba změnit. Samotný Evropský parlament je až tečka, důležité jsou výbory, kde se vše bude projednávat. Dále bude důležité takzvané grilování eurokomisařů, kde budeme chtít, aby i oni byli nakloněni tomu, že se musí udělat zásadní změny.

Lidovky.cz: Které změny máte na mysli?

Tím je například migrační pakt nebo Green Deal.

Lidovky.cz: O které výbory máte zájem?

Určitě výbor ENVI (Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, pozn. red.) v rámci Green Dealu a LIBE (Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, pozn. red.), kde se bude řešit migrační pakt. Mě by také zajímal výbor IMCO (Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, pozn. red.), kde je ochrana spotřebitele, ale i výbor regionů, kde se bude řešit nový víceletý finanční rámec a nové kohezní fondy pro Českou republiku.

Lidovky.cz: Hnutí ANO získalo sedm mandátů, hodnotíte to jako úspěch?

Jak jsme již dříve avizovali, šest obhájených mandátů byl cíl a hranice úspěchu. Za mě je sedm určitě úspěch.

Lidovky.cz: Co říkáte na výsledky politických uskupení STAČILO!, případně Filipa Turka z koalice Přísahy a Motoristé?

Neříkám na to nic. Tyto výsledky jsem čekala, protože nálada v české společnosti nasvědčovala tomu, že je potřeba změna. To koneckonců potvrdila i takto vysoká volební účast. Paní Konečná si ve všech debatách vedla znamenitě a dařilo se jí konkrétně pojmenovat současné problémy na evropském dění.

Lidovky.cz: Nevznikají hnutí ANO potenciální koaliční partneři pro nadcházející volby do poslanecké sněmovny?

To je velmi předčasné. My samozřejmě budeme po volbách vyjednávat s každou demokraticky zvolenou stranou a budeme hledat programové shody a já budu určitě ráda, když se parlament rozšíří o další strany. Každopádně je to určitý signál pro současnou vládu, že si nevede úplně nejlépe.

Lidovky.cz: Co říkáte na výsledky voleb v Německu, či Francii, kde získaly velkou podporu radikálnější strany?

Dalo se to očekávat. Nespokojení nebyli pouze občané Česka, ale i v dalších členských státech EU. Jsem tedy přesvědčena, že nově složený parlament zatáhne za tu pomyslnou ruční brzdu. Musíme si také uvědomit, že jsme po covidové a energetické krizi a nyní musíme řešit válku na Ukrajině a Evropa se nesmí zničit. Nesmí se to stavět tedy hned na rozkazech a pokutách, když ještě k tomu do toho spadnou domácnosti. Právě proto mě nepřekvapuje výrazná změna složení parlamentu.

Lidovky.cz: A myslíte si, že spolupráce s těmito zástupci radikálních stran bude těžší?

Nemyslím si, že to bude těžší spolupráce, protože všichni zastupují své voliče. Myslím si tedy, že se všemi najdeme nějakou společnou notu. Alespoň tedy v těch zásadních tématech.