Babiš přišel na tiskovou konferenci po druhém kole senátních voleb v šedém triku s nápisem Sorry jako! společně se svou marketérkou Anetou Zicklerovou. „Děkuji všem, kdo přišli k volbám a gratuluji všem zvoleným senátorům. Pro naše hnutí je výsledek katastrofální. Jak výsledky komunálních voleb, tak senátních,“ zhodnotil na začátek Babiš.
Podle premiéra jeho stranu čeká restart. „Musíme se zamyslet, jak se to stalo a kdo v hnutí pracuje a kdo nepracuje. Například kdo si zprivatizoval hnutí v krajích. Někteří členové si myslí, že naše značka znamená jisté vítězství. Ostatní strany však udělaly vše pro to, aby nás obešly,“ doplnil.
Výsledky, rozložení Senátu a seznam zvolených senátorů zde.
Mezi důvody neúspěchu Babiš zmínil také to, že vláda nestihla splnit v dostatečné rychlosti některé změny, jako například zrušení koncesionářských poplatků pro veřejnoprávní média. Mluvil také o kampani proti jeho hnutí a spojení opozičních stran proti ANO.
Naopak na dotaz novinářů odmítl, že by se na výsledcích promítla strategie jeho vlády či působení jeho koaličních partnerů z SPD a Motoristů. Mezi hlavní viníky možná nečekaně zmínil jednotlivé regionální organizace, zatím však konkrétní důsledky nechtěl zveřejnit.
Výsledky voleb jsou podle Babiše jednoznačně chyba regionálních organizací. Vedení ANO situaci vyhodnotí. S ohledem na výsledky ale Babiš cítí silný mandát pro to, aby vedení vyslalo vzkaz jednotlivým místním organizacím. Konkrétní důsledky ale nechtěl předem zveřejňovat.
Většina z 13 kandidátů ANO měla velmi těžkou pozici. Podle bookmakerů byl téměř každý z nich outsiderem. Výjimkou byla Lenka Brzyszkowská, která v Karviné soupeřila s Petrem Kazíkem (OK). V prvním kole získala 33,62 procenta hlasů, zatímco Kazík pouze 14,31 procenta. Ve druhém kole se však situace obrátila a Kazík Brzyszkowkou porazil.
V dalších soubojích kandidáti ANO nepatřili mezi jasné favority. Například v České Lípě za hnutí kandidovala poslankyně a odcházející starostka města Jitka Volfová. Jejím soupeřem byl liberecký hejtman Martin Půta, kterého pravděpodobně podpořili také voliči dalších opozičních stran.
Hnutí ANO se výraznější úspěchy v Senátu dlouhodobě vyhýbají. Jeden z lepších výsledků zaznamenalo v roce 2024, kdy získalo pět křesel.
Volby 2026 OBRAZEM
Že se ANO v těchto volbách nedaří, připustil už po prvním kole i Babiš. „Hnutí ANO je nejsilnější politickou silou, kromě Senátu,“ zhodnotil minulý víkend.
Kde mělo hnutí ANO kandidáty ve druhém kole?
Cheb – Sandra Tsoukernik (ANO) x Miroslav Plevný (STAN)
Louny – Jaroslav Mikoláš (ANO) x Ivo Trešl (STAN)
Plzeň – město – Lucie Kantorová (ANO) x Karel Řehka (STAN)
Pelhřimov – Michal Kozár (ANO) x Ladislav Med (ODS)
Příbram – Barbora Daňhová (ANO) x Petr Štěpánek (STAN)
Česká lípa – Jitka Volfová (ANO) x Martin Půta (SLK)
Kolín – Andrea Brzobohatá (ANO) x Michal Kašpar (STAN)
Znojmo – Jiří Kyněra (ANO) x Tomáš Třetina (TOP 09)
Přerov – Petr Vrána (ANO) x Jakub Navařík (ODS)
Litovel – Martin Škurek (ANO) x Marej Ošťádal (24/7)
Ostrava – město – Lucie Baránková Vilamová (ANO) x Ondřej Šimetka (ODS)
Karviná – Lenka Brzyszkowská (ANO) x Petr Kazík (OK)
Uherské Hradiště – Jiří Vašica (ANO) x Josef Bazala (KDU-ČSL)