Kvůli ztracené zbrani ve Sněmovně ANO vyloučilo konzultanta Válkové z hnutí

První místopředseda ANO Karel Havlíček už ve čtvrtek řekl, že pokud Suchánek sám nerezignuje, bude vyloučen. Válková poslanecký klub ANO informovala o tom, že veškerou spolupráci se Suchánkem ukončila a zamezila i tomu, aby měl vstup do Sněmovny, uvedla šéfka klubu Alena Schillerová.

Krátkou střelnou zbraň přinesl Suchánek, jenž byl poradcem poslankyně Heleny Válkové, do Sněmovny v úterý a zapomněl ji na jedné z toalet. Když si to uvědomil, nemohl ji na toaletách najít. Oznámil to proto ochranné službě. Ta začala po zbrani pátrat. Kolem 19:00 byli policisté upozorněni jedním z poslanců, že se nachází na jiné toaletě.

Předseda pražského ANO Ondřej Prokop ve čtvrtek dopoledne uvedl, že s ním Suchánek od středy nekomunikuje, nezvedá telefon a neodpovídá na zprávy. V případě, že se Suchánek zastupitelského mandátu nevzdá, bude podle Prokopa před příští schůzí vyloučen z klubu ANO. Nejbližší schůze zastupitelstva Prahy 7 je v plánu 14. dubna.

Loni v srpnu vedení ANO vyloučilo tehdejšího chomutovského primátora Marka Hrabáče obviněného v případu ovlivňování zadávání veřejných zakázek. V minulosti kvůli kauzám hnutí vyloučilo také pardubického exprimátora Martina Charváta či bývalého místostarostu a radního městské části Brno-střed Jiřího Švachulu.